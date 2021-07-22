وسطاء يعرضون هازارد على تشيلسي وريال مدريد يرد

وسطاء يقدمون اقتراح لتشيلسي لعودة هازارد

كشفت تقارير إسبانية أن نادي تشليسي الإنجليزي تلقى اقتراحًا من بعض الوسطاء حول إمكانية عودة إيدين هازارد إلى صفوف الفريق مرة أخرى في صيف الانتقالات الحالي.

وكان هازارد انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2019 قادمًا من تشيلسي بعدما قضى رفقة النادي اللندني قرابة الـ 7 مواسم كاملة.

ماذا جاء في التقارير بخصوص هازارد؟

وفقًا لما نشرته صحيفة "أس" الإسبانية فإن اسم البلجيكي هازارد ظهر مرة أخرى في لندن، وأنه تم عرض اللاعب من قِبل وسطاء على نادي تشيلسي.

وبينما كان يحاول ريال مدريد استعادة أفضل ما لدي صاحب الـ30 عامًا، فهناك أنباء عن عودة محتملة للنجم إلى النادي الذي كان موطنه له لمدة سبع سنوات.

ما رأي ريال مدريد بخصوص رحيل هازارد؟

حسب "أس" فإن فكرة عودة هازارد إلى صفوف نادي تشيلسي في الوقت الحالي يُعد أمرًا مُعقدًا قليلًا نظرًا لقيمة الصفقة الضخمة، بجانب وجود عدد من اللاعبين في نفس مركز هازارد ضمن صفوف البلوز الآن.

كما يظل الجانب الإقتصادي أمرًا ضروريًا أيضًا، ريال مدريد أنفق أكثر من 100 مليون يورو، ورحيله يعني أن يجب بيعه مقابل 60 مليون يورو على الأقل، وهو رقم سيسعد به النادي الملكي، لكنه كبير للغاية بالنسبة للبلوز، لكن هذا المبلغ سيكون كبيرًا للغاية على النادي اللندني، بجانب عدم قدرة البلوز على تحمل زيادة رواتب هازارد الحالية.

ما هو موقف توماس توخيل من قدوم هازارد؟

على الجانب الآخر، لا يشعر توخيل بالقلق من ناحية التعاقد مع لاعب في مركز الجناح أو الوسط الهجومي، خاصة وأن لديه بالفعل ماسون ماونت، هافرتر، تيمو فيرنر، بوليسيتش وزياش، كما أن رومان إبراموفيتش (مالك تشيلسي)، يبحث عن مُهاجم حاليًا.

يذكر أن هازارد انتقل إلى صفوف ريال مدريد منذ عامين، مقابل 115 مليون يورو، ولكن بسبب الإصابات بالكاد خاض بعض المباريات مع الملكي وشارك مع الفريق الملكي في 43 فقط مباراة ن سجل 5 أهداف وصنع 8 آخرين.

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