مانشستر سيتي يعلن إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا

ضربة قوية في فترة أعياد الميلاد

أزمة جديدة تواجه المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بعد تأكد إصابة الثنائي كايل ووكر وجابرييل جيسوس بفيروس كورونا.

النادي الإنجليزي كشف عن إصابة الثنائي، في بيان عبر الموقع الرسمي له، ليتأكد غيابهما عن مباراة نيوكاسل يونايتد ببطولة الدوري.

وأشار سيتي إلى تعرض اثنين من الموظفين أيضًا للإصابة بالفيروس، ليخضع جميع المصابين لفترة الحجر الصحي في المنزل.

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وقال سيتي في البيان الرسمي:"سيتم مراقبة جميع الأفراد الأربعة وخضوعهم لفترة العزل، وفقًا لقواعد الدوري الإنجليزي وبروتوكول الحكومة البريطانية".

وأضاف:"يتمنى كل فرد في النادي لزملائنا الشفاء العاجل خلال فترة أعياد الميلاد قبل عودتهم إلى العمل والتدريب".

ويعني إصابة ووكر وجيسوس بكورونا، غيابهما عن مباراة نيوكاسل غدًا وأمام إيفرتون يوم الإثنين 28 ديسمبر.

وتظهر الشكوك كذلك حول إمكانية ظهورهما ضد تشيلسي في 3 يناير القادم بالدوري، وأمام مانشستر يونايتد يوم الأربعاء 6 يناير في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين.

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يذكر أن مانشستر سيتي يلعب غدًا ضد نيوكاسل وهو في المركز الثامن بالدوري بـ23 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر بعد 14 جولة.