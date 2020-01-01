جوارديولا: مشكلة مانشستر سيتي معروفة، ونستطيع العودة بقوة

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يؤكد أن مشكلة فريقه في الوقت الحالي هي قلة الأهداف.

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على معرفته التامة بالمشكلة التي يواجهها فريقه في الأسابيع الأخيرة من قلة تسجيل الأهداف.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه ضد آرسنال في ربع نهائي كأس الرابطة.

وقال جوارديولا: "الأمر لا يتعلق بانخفاض نسق اللعب، لكن هناك مشكلة في تسجيل الأهداف، نحن نركض كثيرًا ونصنع مواقف رائعة أمام المرمى".

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وأضاف: "الأهداف أمر مميز للغاية، لكننا نفتقد لها، وعلينا أن نبدأ لعب كرة القدم التي نعرف أننا نستطيع أن نلعبها".

وأردف: "نحن نعرف تمامًا ما الذي نستطيع القيام به، الجميع يعرف ذلك لكن نبعد عن المستوى المطلوب في الأسابيع الأخيرة".

وأكمل: "نشعر أننا على أتم جاهزية للعودة لأفضل ما لدينا، والفريق ملتزم بشكل كامل، وأفهم أن الهجوم عليه الكثير من العمل في الفترة المقبلة".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل في الوقت الحالي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة.