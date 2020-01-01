قرعة كأس كاراباو | ديربي مانشستر وآخر لندني في نصف النهائي

مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وجهًا لوجه في نصف نهائي كأس كاراباو

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس كاراباو عن ديربي مانشستر بين قطبي المدينة في صدام قوي، وديربي لندني بين توتنهام وبرينتفورد في المواجهة الأخرى.

وأقيمت قرعة الدور نصف النهائي لكأس كاراباو مساء اليوم وبعد انتهاء آخر مباريات الدوري ربع النهائي والتي جمعت بين مانشستر يونايتد ومضيفه إيفرتون.

وتأهل مانشستر يونايتد إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس كاراباو بعدما تغلب في الدور نصف النهائي على مضيفه إيفرتون بهدفين مقابل لا شيء.

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وجاء فوز مانشستر يونايتد متأخرًا حيث ظلت المباراة لمدة 88 دقيقة بلا أهداف على الرغم من وجود تهديد من قبل لاعبي كلا الفريقين على أوقات متفرقة.

وبذلك، يصعد مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس كاراباو ليواصل موسمه المميز على المستوى المحلي على الرغم من الخروج من دوري أبطال أوروبا مبكرًا ليضرب موعدًا مع مانشستر سيتي.

وفي اليوم نفسه، تغلب توتنهام على ستوك سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليصل السبيرز بقيادة جوزيه مورينيو إلى الدوري نصف النهائي أيضًا في انتظار القرعة.

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مانشستر سيتي وبرينتفورد كانا قد تأهلا في وقت سابق إلى الدور ذاته، لتسفر القرعة عن مواجهتين من العيار الثقيل في انتظار نهائي قوي بغض النظر عن أسماء المتأهلين.