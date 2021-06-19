مانشستر سيتي ليس راضيًا عن اللاعبين الذين عرضهم عليه برشلونة لإتمام الصفقة التبادلية.

يواصل نادي برشلونة الإسباني التحرك في سوق الانتقالات بحثًا عن تعزيزات لصفوفه استعدادًا لانطلاق منافسات موسم 2021-2022.

ويدخل برشلونة سوق الانتقالات وأولويته البحث عن لاعب وسط مدافع، كما يحتاج إلى تعزيز في عدة مراكز، أبرزها قلب الدفاع والظهير الأيسر، بالإضافة إلى مهاجم جديد.

وخلال الأيام الماضية، خرجت تقارير تؤكد أن برشلونة يراقب وضعية إيميريك لابورت وبرناردو سيلفا لاعبا نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ومستعد في عقد عدد من الصفقات التبادلية مع بطل الدوري الإنجليزي.

وتأتي فكرة الصفقات التبادلية مع رغبة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في التخلص من سبعة لاعبين دفعة واحدة، وعرضهم على جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني، لكن دون الكشف عن هوية هؤلاء اللاعبين.

من هم اللاعبون الذين يستعد برشلونة للتخلص منهم؟

ومع رغبة برشلونة في الحصول على لابورت وسيلفا لتعزيز قلب الدفاع ووسط الملعب على الترتيب، فإن النادي الكتالوني كان يدرس صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي، يعرض فيها على النادي الإنجليزي الحصول على خدمات لاعب أو أكثر من بين صامويل أومتيتي، وجونيور فيربو، وميراليم بيانيتش، وسيرجي روبيرتو، ومارتن برايثوايت، وحتى سيرجي روبيرتو وكليمون لونجليه.

ما هي الأزمة التي تواجه برشلونة في هذه العملية؟

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة يواجه أزمة غير متوقعة فيما يتعلق بموقف مانشستر سيتي من الصفقة، حيث لا يهتم بطل الدوري الإنجليزي بأي من اللاعبين الذين عرضهم عليه النادي الكتالوني، ولن يتخلى عن لابورت وسيلفا من أجل أي واحدٍ منهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الرياضية لنادي مانشستر سيتي لن تدخل في صفقة تبادلية مع برشلونة، حيث لم يعرض "البلوجرانا" اللاعبين الذين يهتم بهم بطل الدوري الإنجليزي، أمثال فيرنكي دي يونج أو بيدري أو أنسو فاتي، خاصة وأن النادي الكتالوني يرى هؤلاء اللاعبين أساسيين في خطته للمستقبل.

ما هو الخيار الوحيد أمام برشلونة لإتمام هذه العملية؟

ولا يوجد الآن أمام برشلونة سوى خيار واحد فقط من أجل الحصول على خدمات لابورت وبرناردو سيلفا، وهو دفع قيمة الصفقة، ويبدو الأمر مستبعدًا للغاية، حيث يواجه جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني أزمة اقتصادية تعصف بالنادي، ولن يكون قادرًا على عقد مثل هذه الصفقات.

وتتجاوز قيمة كل من لابورت وسيلفا 60 مليون يورو، ودفع مانشستر سيتي بالفعل 65 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات لابورت من صفوف أتلتيك بيلباو في 2018، ويرى النادي الإنجليزي أن قيمة المدافع ارتفعت كثيرًا منذ ذلك الوقت.

ورغم حقيقة أن الأزمة التي سببها فيروس كورونا تؤثر كثيرًا في سوق الانتقالات، لكن مانشستر سيتي لن يتخلى عن أي واحد من نجميه بأقل من 60 مليون يورو، حيث يمتد تعاقد لابورت وبرناردو سيلفا مع مانشستر سيتي حتى 2025.

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