رونالدو يتحكم في سوق انتقالات يوفنتوس!

كيف يتصرف النادي الإيطالي هذا الصيف؟

يتحكم المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في خطط نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

التكهنات مستمرة حول مصير صاحب الـ36 سنة، قبل عام واحد فقط على نهاية عقده مع السيدة العجوز، بوجود اهتمام واسع بضمه.

مانشستر يونايتد، ريال مدريد وباريس سان جيرمان، هي الوجهات الأقرب للدولي البرتغالي، ولكن الأمر يتوقف على خطط يوفنتوس أيضًا.

شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، أكدت أن أي خطوة سيتخذها يوفنتوس لضم لاعب جديد ستكون متوقفة على قرار رونالدو.

ويرجع ذلك بسبب الراتب الضخم الذي يحصل عليه اللاعب ويصل إلى 31 مليون يورو سنويًا، وهو الذي منع العديد من الأندية من محاولة التقدم بعرض رسمي لضمه.

وأشارت إلى أن يوفنتوس لا يمانع التخلي عن رونالدو، ولكن بشرط الحصول على عرض لا يقل عن 29 مليون يورو.

وهو ما يعني أن الهدف الرئيسي للنادي الإيطالي هو توفير مبلغ 68.4 مليون يورو للإنفاق على صفقات جديدة لتدعيم فريق المدرب ماسيميليانو أليجري.

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يذكر أن رونالدو انتقل من ريال مدريد إلى يوفنتوس في 2018 مقابل 112 مليون يورو، وسجل 101 هدفًا في 133 مباراة.