هل محرز من بينهم .. جوارديولا مستعد للتخلي عن 7 لاعبين لبرشلونة!

صفقات كثيرة تلوح في الأفق..

الأنباء عن صيف برشلونة لا تتوقف، وآخرها كان عن سعي الإدارة الكتالونية لدعم مركز قلب الدفاع من خلال التعاقد مع لاعب مانشستر سيتي إمريك لابورت.

ولكن يبدو أن لابورت ليس اللاعب الوحيد الذي تسعى إدارة جوان لابورتا للتعاقد معه من السيتي، حيث تبرز أسماء أخرى محتملة وفقًا لتأكيدات الصحف الإسبانية.

الحقيقة أيضًا أن مانشستر سيتي يضع عينه نصب عدد من لاعبي برشلونة، ومع العلاقة الطيبة بين الناديين، يبدو أن الأيام المقبلة قد تشهد صفقات تبادلية بينهما.

هل يتعاقد برشلونة مع لابورت؟

صحيفة "سبورت" الكتالونية في تقرير لها كشفت أن لابورت لديه الرغبة في الرحيل عن مانشستر سيتي بعد تهميش دوره بصورة كبيرة في أعقاب وصول روبن دياش لملعب الاتحاد.

وفي نفس السياق، فإن اللاعب يمارس ضغوطات على إدارة سيتي للسماح له بالرحيل والتوجه إلى برشلونة على وجه الخصوص، وبالطبع فإن البرسا يرحب بضمه على أي حال.

الاتجاه في برشلونة بعد ضم إريك جارسيا هو البحث عن قلب دفاع يلعب بقدمه اليسرى بعد تواضع مستويات الثنائي كليمون لونجليه وصامويل أومتيتي، وهو ما يجعل لابورت خيارًا مثاليًا لدعم كتيبة رونالد كومان.

هل تحدث صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي؟

من جهة أخرى، ذكرت شبكة "RAC 1" أن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا قد قام بعرض سبعة لاعبين من فريقه لا يحتاجهم على الرئيس جوان لابورتا ليصل أي منهم إلى البرسا هذا الميركاتو.

لم يتم الكشف عن هوية السبعة أسماء، ولكن الشبكة تؤكد أن لابورت هو أحدهم، وقد رشح جوارديولا اللاعبين للرئيس الكتالوني أثناء وجوده ببطولة جولف دولية في برشلونة الأسبوع الماضي.

في الوقت نفسه فإن جوارديولا عنده اهتمام خاص بضم سيرجي روبيرتو إلى سيتي، كما تتجه أنظار النادي الإنجليزي نحو عثمان ديمبيلي بعد موسمه المميز في كامب نو.

هكذا، ترجح جميع الأنباء أن يحدث تبادل يجعل لابورت يصل إلى برشلونة مقابل أحد الكتلان يرحل إلى سيتي، لا سيما وأن الأزمة المادية للبرسا تمنعه من عقد صفقات ضخمة هذا الصيف.

هل يكون رياض محرز من ضمن المرشحين للانضمام إلى برشلونة؟

بجانب لابورت، تؤكد كافة التقارير الواردة من إنجلترا أن بيرناردو سيلفا خرج من حسابات جوارديولا للموسم المقبل، وكذلك جواو كانسيلو، بجانب رحيم ستيرلينج.

قائمة المرشحين للانتقال من مانشستر سيتي إلى برشلونة قد تشمل اسم رياض محرز أيضًا، إذ أن هناك عدم ثقة فيه من قبل جوارديولا بسبب "عدم الاستمرارية".

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن ممثلي محرز بالفعل قد ناقشوا مع إدارة برشلونة إمكانية وصول الدولي الجزائري إلى النادي الكتالوني هذا الصيف، مع اهتمامهم بضم ستيرلينج أيضًا.

لذلك، فالصفقات التبادلية قد لا تتوقف فقط على لابورت، بل قد تتطور لتشمل أسماء أخرى مثل محرز وسيلفا وكانسيلو وستيرلينج.

الجدير بالذكر أن برشلونة ضم لاعبين بالفعل من مانشستر سيتي ولكن مجانًا بعد نهاية عقودهما مع بطل الدوري الإنجليزي، وهما سيرخيو أجويرو وإريك جارسيا.

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