مالديني يفتح الباب أمام صفقات جديدة لميلان بالميركاتو الشتوي

من ينضم لميلان بعد بيونتيك وباكيتا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد أسطورة ميلان الإيطالي، باولو مالديني أن النادي يسير من أجل تحقيق أهدافه، وألمح إلى مزيد من الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وظهر مالديني، في المؤتمر الصحفي لتقديم المهاجم البولندي كريشتوف بيونتيك المنضم أمس لصفوف الروسونيري.

مالديني الذي يشغل منصب إداري في نادي ميلان الذي ارتدى قميصه طيلة مسيرته قال: "الفريق يسير على نفس النهج من أجل أهدافه، نحن في المركز الرابع ولدينا الفرصة للتأهل لدوري أبطال أوروبا".

💢 دي يونج يُمازح ليونيل ميسي. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/OaySuDhakO — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 24, 2019

وعن إمكانية إبرام صفقات جديدة: "لدينا العديد من الأسماء في دفاترنا، وسنرى كيف سيتنهي سوق الانتقالات الشتوية".

وأردف: "المدير الفني يحتوي الموقف، الفريق مر بأمور سلبية، لكن هذا طبيعي، لكن عندما يعمل المدير الفني والنادي بشكل قوي، لا يوجد مشاكل".

وانهى: "منذ يومي الأول هنا، قلنا للاعبين من يريد البقاء في ميلان سيبقي".

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ويستعد ميلان لخوض مواجهة نابولي على أرضية ملعب سان سيرو، السبت المقبل، والتي قد تشهد مشاركة بيونتيك لأول مرة بقميص ميلان.