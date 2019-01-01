الانتقالات
الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

مالديني يفتح الباب أمام صفقات جديدة لميلان بالميركاتو الشتوي

التعليقات()
Getty Images
من ينضم لميلان بعد بيونتيك وباكيتا
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أكد أسطورة ميلان الإيطالي، باولو مالديني أن النادي يسير من أجل تحقيق أهدافه، وألمح إلى مزيد من الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وظهر مالديني، في المؤتمر الصحفي لتقديم المهاجم البولندي كريشتوف بيونتيك المنضم أمس لصفوف الروسونيري.

مالديني الذي يشغل منصب إداري في نادي ميلان الذي ارتدى قميصه طيلة مسيرته قال: "الفريق يسير على نفس النهج من أجل أهدافه، نحن في المركز الرابع ولدينا الفرصة للتأهل لدوري أبطال أوروبا".

وعن إمكانية إبرام صفقات جديدة: "لدينا العديد من الأسماء في دفاترنا، وسنرى كيف سيتنهي سوق الانتقالات الشتوية".

بيونتيك: سأحارب من أجل ميلان واستطيع اللعب بجانب كوتروني

وأردف: "المدير الفني يحتوي الموقف، الفريق مر بأمور سلبية، لكن هذا طبيعي، لكن عندما يعمل المدير الفني والنادي بشكل قوي، لا يوجد مشاكل".

اختيارات المحررين

وانهى: "منذ يومي الأول هنا، قلنا للاعبين من يريد البقاء في ميلان سيبقي".

ليوناردو يفسر عدم ارتداء بيونتك للرقم تسعة مع ميلان

ويستعد ميلان لخوض مواجهة نابولي على أرضية ملعب سان سيرو، السبت المقبل، والتي قد تشهد مشاركة بيونتيك لأول مرة بقميص ميلان.

الموضوع التالي:
مدرب أستراليا يتحدث عن مواجهة الإمارات وعاملي الأرض والجمهور
الموضوع التالي:
رسميًا - باوك يعلن انتقال عمرو وردة لأتروميتوس
الموضوع التالي:
مويس ينصح تشيلسي بالتعاقد مع أرناوتوفيتش
الموضوع التالي:
آشلي كول يحدد موعد اعتزاله
الموضوع التالي:
إيمري: ويلبك؟ ربما لعب مباراته الأخيرة مع أرسنال
إغلاق