ليوناردو يفسر عدم ارتداء بيونتك للرقم تسعة مع ميلان

بيونتك إلى ميلان مقابل 35 مليون يورو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى ليوناردو، المدير الرياضي لميلان، سعادته بانضمام البولندي كريشتوف بيونتك لصفوف الفريق وفسر السبب وراء عدم ارتدائه الرقم تسعة.

وانضم بيونتك إلى ميلان مقابل 35 مليون يورو قادماً من صفوف جنوى، وفضل الأخير ارتداء الرقم 19 رغم خلو تسعة بعد رحيل جونزالو هيجواين.

وقال ليوناردو في تقديم اللاعب: "لا يوجد فأل حسن أو سيء بخصوص الرقم، هو أراد الرقم تسعة ولكن من يحصل عليه في ميلان يجب أن يستحقه".

وأتبع: "هيجواين ارتداه؟ هذا كان خياره وأصبح من الماضي، ونحن نتحدث عن بيونتك الآن، واخترنا معاً الرقم 19، أنا سعيد بوصوله وهو يعرف الأجواء وسيساعدنا".

وكشف ليوناردو سبب فشل صفقتي إبراهيموفيتش وفابريجاس: "توقفنا في الصفقتين بسبب الأوضاع المالية وقواعد الاتحاد الأوروبي وهذا كان قرار الإدارة".

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الفشل ليس خطأ دائمًا فـ"ببساطة" يمكن أن يكون هو أفضل ما يمكن عمله تحت ظروف معينة، الفشل الحقيقي هو التوقف عن المحاولة.



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وأيد إيفان جازيديس، مدير النادي، تصريحات ليوناردو: "نحن نعمل لبناء ميلان قوي للمستقبل وذلك بالتماشي مع قوانين الاتحاد الأوروبي، أنا سعيد ببيونتك وعمل ليوناردو ومالديني".

وأضاف: "بيونتك هو اللاعب المثالي، شاب وطموح وموهوب وهو يصل إلى نادي يتنفس كرة القدم، ولكن علينا الالتزام بقواعد معينة وعمل على أساسها للعودة لأفضل الأحوال اقتصادياً".

يذكر أن بيونتك قضى فقط ستة أشهر في صفوف جنوى منذ انضمامه في يونيو قادما من فيسلا كراكوف، قبل الرحيل إلى ميلان.