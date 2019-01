بيونتيك: سأحارب من أجل ميلان واستطيع اللعب بجانب كوتروني

أبدى المهاجم البولندي، كريشتوف بيونتيك سعادته بالانضمام لصفوف ميلان الإيطالي، مؤكدًا سعيه للإعادة ميلان لدوري أبطال أوروبا.

وأنضم اللاعب قادمًا من جنوى مقابل 35 مليون يورو، بعد 6 أشهر فقط بالدوري الإيطالي، سجل خلالها 13 هدفًا.

وتم تقديم اللاعب بشكل رسمي للصحفيين والجماهير، عبر المؤتمر الصحفي، بعدما تم الإعلان عن الصفقة أمس.

وبدأ اللاعب البالغ 23 عامًا حديثه: "أنها خطوة جديدة في مسيرتي، اتمنى أن ألعب بشكل جيد إلى جانب كوتروني، نريد أن نسجل الكثير من الأهداف معًا، وأن تسير الأمور بشكل جيد، استطيع اللعب بجوار مهاجم ثاني".

وواصل: "لم أفكر مطلقًا في أنني سأصل إلى هنا، وأن أجلس لجانب مالديني والذي كان ملهمًا لي، أنه لشرف لي أن أكون هنا، لقد ولدت مستعدًا، وأنا مستعد وسأفعل كل شيء من أجل عودة ميلان لدوري أبطال أوروبا، سأحارب من أجل ميلان".

وأكد بيونتيك أن ميلان ناديه المفضل: "لقد كنت مشجعًا لميلان وكبرت ولدي حلم أن ألعب هنا، الجلوس بجانب أسطورتين مثل مالديني وليوناردو شرف كبير، آمل أن أظهر موهبتي في كل لقاء، قد أقول أي شيء هنا، لكن كل شيء سيتحدد في الملعب".

وعن هدفه بقميص الروسوتيري: "أنا مهاجم، وأريد أن أسجل في كل لقاء، أعمل بجد وسنرى ماذا سيحدث في أرضية الملعب، لقد أمنت بنفسي، وكنت أريد تقديم شيء جيد منذ انضمامي لجنوى".

وأردف: "كرة القدم غير متوقعة، لقد توقعت بعد تسجيل 13 هدفًا أن تهتم الأندية بي، لكن ليس أن يكون ميلان من ضمنهم، هذا الموسم مع جنوى كان صعبًا، تغير المدربين لم يكن مشكلة بالنسبة لي وكذلك لجنوى".

وأكمل: "من الرائع أن ألعب في سان سيرو، واعتقد أن كل شيء سيحدث في الملعب، أنا أركز على هذا، وسأفعل ما بوسعي وأسجل الأهداف، الاحتفال بإطلاق النيران، أنه يأتي طبيعياً مني".

🎙️ Krzysztof Piatek: "It is an enormous joy to play for #ACMilan and I will do my best to score goals as much as I can."#WelcomePiatek