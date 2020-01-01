مالديني يرد على اتهامات ميرابيلي

ميرابيلي شبّه مالديني بالطبيب غير الحاصل على الشهادة الابتدائية.. فكيف رد الأخير؟

رد المدير الرياضي الحالي لميلان وأسطورة النادي باولو مالديني على المدير الرياضي السابق ميرابيلي والذي كان قد شن هجومًا على باولو.

وكان ميرابيلي قد شكك في قدرات باولو مالديني الإدارية، ورفض أن يتم تعيين أحد الأفراد كمدير رياضي لمجرد أنه كان لاعبًا جيدًا أو أسطورة لفريقه.

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وشبه ميرابيلي مالديني بالطبيب غير الحاصل على الشهادة الابتدائية، في إشارة إلى كونه مديرًا رياضيًا لا يعرف شيئًا عن كيفية العمل الإداري.

وبخصوص ذلك، جاء رد مالديني بشكل احترافي، حيث أخبر ميرابيلي أنه من الأفضل ألا يتحدث عن الدراسة أو مستوى التعليم في تشبيهاته.

وأضاف: "بصرف النظر عن كونه تعليقًا سلبيًا بالنسبة لي، وعن أنه يشكك في قدراتي وأحقيتي بمنصبي الحالي، إلا أنني أعتبره مجاملة كبيرة"

تابع: "لقد استمعت إلى حديثه من أجل الاستفادة من خبرته ووجهة نظره فيما أقوم به، وأود تجنب الإشارة إلى مستوى التعليم وأي شيء من ذلك"

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يذكر أن باولو مالديني قد تولى منصب المدير التنفيذي لنادي ميلان خلال الصيف الماضي بعد حركة تغيير إداري مر بها الروسونيري.