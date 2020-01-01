بيلباو: هيجواين مثل ريدوندو لا يمكنه ارتداء قميص النادي

بعد التكهنات الأخيرة حول انتقال اللاعب للنادي الباسكي

كشف رافا ألكورتا المدير الرياضي لنادي أتلتيك بيلباو، عن حقيقة اهتمامه بالتعاقد مع جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس الصيف القادم.

هيجواين يدرس جدياً الرحيل عن صفوف البيانكونيري، بعدما تقلص دوره الفترة الأخيرة مع المدرب ماوريسيو ساري، ليبحث عن فرصة جديدة ودور أكبر.

العديد من التقارير ربطت المهاجم الأرجنتيني بالانتقال لبيلباو، لكن لوائح النادي الإسباني تمنعه من ضم أي لاعب لا يمتلك أصول تابعة لإقليم الباسك.

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وهو ما علق عليه المدير الرياضي للنادي قائلاً:"لا يمكننا التعاقد معه، كنت أتمنى لو ولد هنا لأصبحت الأمور أكثر سهولة علينا وفقاً للوائح التي نسير عليها".

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وأضاف:"حقيقة أن جده باسكي لا يتيح لنا التعاقد معه لأن ذلك لا يهم، أتذكر نفس الأمر حدث مع فيرناندو ريدوندو، أحد أقاربه ولد في أويون وطلب مني الانضمام للفريق عندما كان في ريال مدريد ولكن لم يكن ذلك ممكناً".

يذكر أن صاحب الـ32 سنة ظهر في 33 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم بجميع البطولات، سجل خلالهم 8 أهداف وصنع مثلهم.