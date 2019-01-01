ماسكيرانو يعود إلى الأرجنتين من جديد

لاعب برشلونة السابق وتجربة جديدة

أوضحت تقارير إعلامية أن النجم خافيير ماسكيرانو سيترك فريقه الصيني الحالي هيبي فورتشون وسيعود من جديد للدوري الأرجنتيني.

ويلعب ماسكيرانو في الصين منذ العام الماضي بعد رحلة استمرت ثمانية أعوام بقميص برشلونة منذ 2010 وحتى 2018.

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وذكرت "TYC" أن ماسكيرانو أتم اتفاقه بالفعل مع إستوديانتس من أجل الانتقال لصفوفه في يناير المقبل رسمياً.

وأشار التقرير أن رئيس النادي خوان سيباستيان فيرون سافر إلى الصين في الأيام الماضية وأتم الاتفاق بنفسه مع مواطنه.

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وسيجد ماسكيرانو في فريقه الجديد زميله السابق في برشلونة جابرييل ميليتو، والذي يتولى تدريب إستوديانتس.

وكانت آخر تجارب اللاعب في الأرجنتين هي أولها مع ريفر بليت الذي تركه في 2005 وانتقل لصفوف كورينثيانز.