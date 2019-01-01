ميسي: الكرة الذهبية الأولى هي الأغلى على قلبي

الليو يتحدث عن مسيرته..

اعترف ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، أن الكرة الذهبية الأولى التي حققها كانت الأغلى من ضمن قائمة الجوائز التي حققها، كما تطرق للحديث عن كيفية انضمامه إلى البرسا عندما كان صغيرًا.

تأتي تصريحات ميسي خلال فيلم وثائقي يُنتج هذه الأيام بعنوان "أصبحت ليونيل ميسي" يتحدث عن مسيرته في عالم كرة القدم منذ أن كان صغيرًا وحتى الآن.

الليو تحدث عن كيفية انضمامه إلى برشلونة وقال "كنت في برشلونة لمدة 15 يومًا ثم عدت إلى الأرجنتين وبعدها بشهور قليلة اتصلوا بي وأخبروني بقبولهم لي. لقد أردت القدوم إلى برشلونة وتحقيق حلمي باللعب هنا، كان الأمر سعيدًا للغاية بالنسبة لي ولعائلتي.".

كما تابع "الحقيقة أن في هذه الأثناء لم أكن مدركًا لحجم التغيير الذي سيحدث في حياتي، لقد كنت طفلًا وكل ما أردته هو القدوم إلى برشلونة. لم أعي الصعوبات التي ستواجهني أنا وعائلتي في هذا التغيير الكبير.".

"البدايات؟ لم تكن جيدة بصراحة. الأمر كان صعبًا حقًا وما زاده صعوبة أن في بعض الأحيان لم أشارك. في منتصف الرحلة عانيت من بعض الإصابات، فبعدما أتيحت لي الفرصة للعب بعد أربعة أشهر، تعرضت للإصابة في أول مباراة."

واستطرد "لقد كانت لحظات عصيبة، ولكنها لم تجعلني أبدًا أغير من رأيي، مررنا في هذه الفترة بأحداث أسرية وأتى أبي وسألني هل تريد العودة للأرجنتين؟ كان قراري واضحًا وقد احترمه، أردت البقاء هنا.".

"الكرة الذهبية؟ إنها جائزة كبيرة تستحق التقدير، الكرة الذهبية الأولى كانت الأكثر استثنائية بالنسبة لي."