"مارادونا امتلك الشغف، رونالدو اقترب منه، وميسي بلا روح"

مقارنة بين ميسي ومارادونا

قارن جورج جيسوس، المدير الفني لنادي بنفيكا، بين دييجو مارادونا، أسطورة الأرجنتين، والهداف التاريخي لبرشلونة، ليونيل ميسي، ونجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو.

ميسي سجل الهدف الرابع لبرشلونة ليحتفل خالعًا قميص الفريق ليظهر القميص الذي ارتداه مارادونا مع نيولز أولد بويز في موسم 1993-1994.

المزيد من الفرق

وبسبب هذا الاحتفال، فإنّ برشلونة سوف يدفع غرامة تصل إلى 3000 يورو كما أنّ هناك أزمة تتعلق بالشركة الراعية.

وقال جيسوس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "مارادونا كان أفضل لاعب في التاريخ مع بيليه، ولكن بيليه لا يزال حيًا لذلك فدييجو هو الأعظم، ليس فقط لأنّه كان مبدعًا في الميدان ولكن للطريقة التي أظهر بيها ذلك".

وتابع: "دييجو كان على قمة العالم، وأظهر امتلاكه للشغف وحب كرة القدم، وظهر وكأنّه مولود لاعب كرة قدم".

جيسوس قارن بين مارادونا وكريستيانو بقوله: "دييجو لم يكن منتج العمل الجاد بل وُلد كذلك، كما أنّ شغفه وحبه للعبة جعله يتفوق على الجميع، وربما رونالدو يمتلك القليل من الشغف مقارنة بمارادونا".

وأردف: "ميسي على النقيض تمامًا، فهو لا يمتلك أي نوع من أنواع الشغف ولا يُظهر حبه للعبة، حتى أنني أعتقد أنّ مارادونا كان أفضل منه فيما يتعلق بالعلاقات الشخصية".

جدير بالذكر أنّ ميسي تعرض الكثير لانتقادات في وقت سابق لأسباب متعلقة بتفاعله مع اللعبة والجماهير.