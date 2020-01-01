فيديو | ميسي يُكرِّم مارادونا على طريقته الخاصة

لقطة رائعة من البرغوث..

كرّم ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، أسطورة كرة القدم دييجو آرماندو مارادونا على طريقته الخاصة في مباراة البرسا أمام أوساسونا بالدوري الإسباني.

مارادونا توفيّ يوم الأربعاء على إثر أزمة قلبية، ووقفت كرة القدم كلها دقيقة حداد على روحه قبل المباريات تخليدًا لذكراه، ولكن ميسي قرر أن يتذكر أسطورته الخاصة بشكلٍ استثنائي.

البرغوث أحرز الهدف الرابع للنادي الكتالوني في شباك أوساسونا، وقام بعدها بخلع قميص البرسا واتضح أنه يرتدي تحته القميص الأول الذي ارتداه مارادونا مع نيولز أولد بويز الأرجنتيني في الثمانينيات، مع إشارته للسماء وإهداء الهدف لروح مارادونا.

المزيد من الفرق

De 🔟 a 🔟, de leproso a leproso ❤️🖤



El mejor del mundo y su homenaje a #D10S, con los colores del corazón.#DiegoEterno ♾ pic.twitter.com/VLiRjvoUAR — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) November 29, 2020

ليس هذا فحسب، بل قبلها حاول أن يضع هدفًا بيده بنفس الطريقة التي أحرز بها مارادونا هدفه الشهير في منتخب إنجلترا بكأس العالم 1986، إلا أن تقنية الفيديو وقفت حائلًا أمام الأمر.

Todos sabemos que Messi quería hacer un homenaje a Maradona... 🖐️



...pero que en tiempos de VAR no se puede 😂😂



El casi tributo de Leo a Diego 😍 pic.twitter.com/p8ApNSBwJt — Diario SPORT (@sport) November 29, 2020

ورغم الانتقادات التي وجهها مارادونا أكثر من مرة إلى ميسي واعتبره أنه "ليس بقائد"، إلا أن الليو لم ينكر يومًا تأثير وإلهام أسطورة الأرجنتين عليه، لذلك فمن المنطقي كيف أنه قرر تكريمه بهذه الصورة الرائعة.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

أسباب اقتصادية بحتة .. لماذا يجب أن يبيع برشلونة ميسي في يناير؟

ووجبت الإشارة أيضًا إلى أن مارادونا لم يرحم من هاجموا ليونيل ميسي في كأس العالم 2010، وكذلك بعد ذلك لم يتوقف عن المدافعة عن البرغوث حتى وإن انتقده في بعض المواقف.

يذكر أن مارادونا ارتدى قميص نيولز أولد بويز في مطلع الثامنينيات بعد أن انضم لهم قادمًا من شباب أرجنتينيوس جونيورز، قبل أن ينتقل إلى بوكا جونيورز ومنه يبدأ رحلته الأوروبية بانتقاله إلى برشلونة ثم نابولي.