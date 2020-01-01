بعد تكريمه لمارادونا .. "ميسي غير محترف ولم يحترم برشلونة"

الهجوم ينهال على ميسي بسبب مشاكل الرعاية والإعلانات بعد تكريمه لدييجو أرماندو مارادونا.

تسبب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة في الكثير من الجدل بسبب التكريم الذي قام به للأسطورة دييجو أرماندو مارادونا الراحل عن عالمنا في مواجهة أوساسونا.

وكان ميسي قد سجل الهدف الرابع في المباراة ليرفع قميص برشلونة ويظهر من تحته قميص نيولز أولد بويز الأرجنتيني الخاص بمارادونا في الموسم الذي أمضاه هناك.

لاماسيا والوضع الاقتصادي .. لابورتا يوضح خطته لإحياء برشلونة

المزيد من الفرق

جاء هذا الجدل بسبب التضارب الكبير في الرعاة بين قميص برشلونة الذي تنتجه شركة "نايكي"، وقميص نيولز أولد بويز الذي ارتداه ميسي والذي أنتجته شركة "أديداس" قبل سنوات.

وخرج جييرمو ريكالدوني وهو مدير إحدى شركات التسويق الرياضي في تصريحات صحفية أوضح خلالها كم المشاكل التي تسبب فيها ميسي.

وقال ريكالدوني: "لم يكن عليه أن يقوم بذلك، على الأقل كان يجب أن يغطي العلامة التجارية في القميص الآخر لتجنب المشاكل".

وأضاف: "يجب أن تكون محترفًا في كل الأوقات، ولم يكن أي شيء ليتغير لو قمت بتغطية العلامة التجارية، وكان هناك بعض البدائل للتكريم".

وأكمل: "لو قام ذلك كان كل شيء سيقى على ما يرام، كان يجب أن يبقي على الاحترام الخاص بالمؤسسة التي يعمل بها".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية كانت قد أكدت أن برشلونة سيتم تغريمه 3000 يورو من قبل الاتحاد الإسباني بسبب واقعة ميسي الأخيرة.