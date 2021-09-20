ما هي أزمة ليونيل ميسي وبوتشيتينو في باريس سان جيرمان؟

أزمة أولى تلوح في الأفق لليونيل ميسي في باريس سان جيرمان، بطلها هو ماوريسيو بوتشيتينو مدرب العاصمي الفرنسي، فما هي القصة الكاملة؟

يبدو أن أيام السعادة بين ليونيل ميسي ومدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو انتهت قبل أن تبدأ، فما لبث البرغوث أن يظهر بالقميص الأزرق حتى بدأت أزمة تلوح في الأفق.

أخبار ليونيل ميسي عادةً ما تكون أحد أكثر الأشياء التي يبحث عنها مشجع كرة القدم، وذلك منذ تنصيبه النجم الأول لبرشلونة وأسطورة الفريق الأول منذ سنوات.

فما هي أزمة ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان؟ القصة الكاملة تجدها في هذا التقرير..

جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2021-22 والقنوات الناقلة

كيف بدأت أزمة ليونيل ميسي مع ماوريسيو بوتشيتينو؟

شهدت مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي ميلاد الأزمة، لكن أين كانت البداية؟

بدأ ماوريسيو بوتشيتينو بتشكيله الهجومي المعتاد، والذي يقوده الثلاثي ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار، لكن الفريق بدا مترهلاً كما اعتاد المشجعون منذ بداية الموسم.

تقدم لوكاس باكيتا لليون في الدقيقة 54، ومن ركلة جزاء مثيرة للجدل تعادل نيمار في الدقيقة 66، وبعدها بعشر دقائق فقط بدأت الأزمة.

قرر بوتشيتينو التدخل بإجراء التبديلات للفوز بالمباراة، وكان خياره الأول هو إخراج ليونيل ميسي وإقحام النجم المغربي أشرف حكيمي.

لم يبدو ميسي سعيدًا بتبديله، وتجاهل مواطنه تمامًا بعد خروجه من الملعب، وحتى عندما اتجه له مدرب باريس سان جيرمان لمصافحته، بسط البرغوث يده على استحياء وهو يتمتم ببعض الكلمات، وأكمل طريقه إلى مقاعد البدلاء.

بعد خروج ليونيل ميسي بدقائق، أقحم بوتشيتينو إيكاردي بدلاً من دي ماريا ثم دفع بفاينالدوم بدلاً من هيريرا، ونجح المهاج الأرجنتيني في اقتناص هدف الفوز في الدقيقة 93.

ماذا قال ماوريسيو بوتشيتينو عن تبديل ليونيل ميسي؟

تحدث ماوريسيو بوتشيتينو عن أسباب قراره بتبديل ليونيل ميسي في مباراة باريس سان جيرمان وليون، وذلك في تصريحات أدلى بها في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان بهدفين لهدف.

وقال بوتشيتينو: "لقد أخرجت ليونيل ميسي لخوفي عليه من الإصابات، أردت حمايته، فنحن لدينا مباريات هامة قادمة في الطريق".

وأضاف: "الجميع يعلم أن فريقنا به الكثير من العظماء، ولدينا 35 لاعبًا، وعلينا أن نختار 11 فقط في كل مباراة".

رغم غضب ليونيل .. بوتشيتينو يكشف السبب وراء تبديل ميسي المثير للجدل!

أردف: "بعد ذلك خلال المباريات نفكر في الحلول التي تغير الأمور، ونتخذ الخيارات، بعض الأحيان تلك الخيارات تفلح، وفي أحيان أخرى لا يحدث ذلك".

وأنهى كلماته: "لذلك نقف أمام الدكة ونفكر كثيرًا في القرارات التي سنتخذها، سواء كانت ستفلح أم لا، وسواء أعجبت الجميع أم لا".

هل يرحل بوتشيتينو من باريس سان جيرمان بسبب ميسي؟

بعد انتهاء المباراة، نشر خليفة بن حمد آل ثاني تغريدة على تويتر، احتوت على صورة بوتشيتينو وكتب عليها باللغة الإنجليزية ما معناه "لندن مدينة جميلة.. هل تعلم ذلك".

London is a beautiful city..you know that.. pic.twitter.com/u6rluYyuVu — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) September 19, 2021

خليفة بن حمد آل ثاني وهو أحد أفراد العائلة المالكة في قطر، ومن المعلوم أن باريس سان جيرمان مملوك لصندوق الاستثمار الرياضي القطري، لكن هذا لا يعبر عن أكثر من وجهة نظر على ما يبدو.

لكن، ما يثير القلق على مستقبل بوتشيتينو هي حادثة مع المدرب السابق توماس توخيل، عندما قام بإخراج كيليان مبابي الذي بدا غاضبًا في حادثة مشابهة لحادثة ميسي، وبعدها مباشرةً رحل الألماني.