جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي موسم 2021-2022، وأول مباراة لميسي في الليج 1، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

استطاع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن يضع نفسه بين كبار الأندية الأوروبية بعد نجاح مالكه ناصر الخليفي في بناء فريق قوي يعج بالنجوم.

الدوري الفرنسي انطلق أسبوع مبكر عن باقي الدوريات، وأصبح باريس سان جيرمان المرشح الأكبر للفوز به، إذ حقق اللقب 7 مرات في آخر 9 نسخ.

وبعد تعاقد باريس سان جيرمان مع ليونيل ميسي من برشلونة بجانب جلب سيرخيو راموس من ريال مدريد ووجود أسماء مثل كيليان مبابي فقد فرض نفسه بقوة ليكون مرشحًا لحصد جميع الألقاب.,

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات وترتيب باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات الدوري الإسباني 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

ما هي القنوات الناقلة للدوري الفرنسي؟

ينقل الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية ، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الثانية لها 'beIN SPORTS HD 2' ما لم يكن هناك تعارض.

إذا لم تكن مشترك في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الدوري الفرنسي من خلال خدمة البث المباشر، وعلى رأسها مباريات باريس سان جيرمان.

جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

المباراة الأولى لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في الموسم الجديد كانت ضد تروا على ملعب دي أوب وفاز سان جيرمان بهدفين لهدف.

أما موعد القمة ضد مارسيليا فسوف يقام يوم الأحد 24 أكتوبر المقبل في ملعب "فيلودروم" أما مباراة حديقة الأمراء فسوف تقام يوم 17 أبريل 2022.

وبالنسبة لمواجهة موناكو فسوف يلعب باريس يوم 12 ديسمبر في "حديقة الأمراء" ولقاء الدور الثاني سيكون في 20 مارس 2022 على ملعب لويس الثاني

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 تروا - باريس سان جيرمان السبت 7 أغسطس 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 2-1 ملعب دي أوب 2 باريس سان جيرمان - ستراسبورج السبت 14 أغسطس 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - حديقة الأمراء 3 ستاد بريست 29 - باريس سان جيرمان السبت 20 أغسطس 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - فرانسيس جنيه بلي 4 ستاد ريمس - باريس سان جيرمان الأحد 29 أغسطس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية - أوجيست دولون 5 باريس سان جيرمان - كليرمون الأحد 12 سبتمبر 2021،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - حديقة الأمراء 6 باريس سان جيرمان - ليون الأحد 19 سبتمبر 2021،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - حديقة الأمراء 7 ميتز - باريس سان جيرمان الأربعاء 22 سبتمبر 2021،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - سانت سيمفوريان 8 باريس سان جيرمان - مونبيليه الأحد 26 سبتمبر 2021،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - حديقة الأمراء 9 رين - باريس سان جيرمان الأحد 3 أكتوبر 2021،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - روازون بارك 10 باريس سان جيرمان - أنجييه الأحد 17 أكتوبر 2021،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - حديقة الأمراء 11 مارسيليا - باريس سان جيرمان الأحد 24 أكتوبر 2021،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - فيلودروم 12 باريس سان جيرمان - ليل الأحد 31 أكتوبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - حديقة الأمراء 13 بوردو - باريس سان جيرمان الأحد 7 نوفمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - نوفو ستاد دي بوردو 14 باريس سان جيرمان - نانت الأحد 21 نوفمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - حديقة الأمراء 15 سانت إيتيان - باريس سان جيرمان الأحد 28 نوفمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - جيوفروى جيشار 16 باريس سان جيرمان - نيس الأربعاء 1 ديسمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - حديقة الأمراء 17 لانس - باريس سان جيرمان الأحد 5 ديسمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - بوليرت ديليليس 18 باريس سان جيرمان - موناكو الأحد 12 ديسمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - حديقة الأمراء 19 لوريان - باريس سان جيرمان الأربعاء 22 ديسمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - دو موستوار-أيف ألانمات 20 ليون - باريس سان جيرمان الأحد 9 يناير 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - جروباما ستايديوم 21 باريس سان جيرمان - ستاد بريست 29 الأحد 16 يناير 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - حديقة الأمراء 22 باريس سان جيرمان - ستاد ريمس الأحد 23 يناير 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - حديقة الأمراء 23 ليل - باريس سان جيرمان الأحد 6 فبراير 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - بيار موروا 24 باريس سان جيرمان - رين الأحد 13 فبراير 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - حديقة الأمراء 25 نانت - باريس سان جيرمان الأحد 20 فبراير 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - لا البوجوار 26 باريس سان جيرمان - نانت الأحد 27 فبراير 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - حديقة الأمراء 27 نيس - باريس سان جيرمان الأحد 6 مارس 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - اليانز ريفييرا 28 باريس سان جيرمان - بوردو الأحد 13 مارس 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - حديقة الأمراء 29 موناكو - باريس سان جيرمان الأحد 20 مارس 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - لويس الثاني 30 باريس سان جيرمان - لوريان الأحد 3 أبريل 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - حديقة الأمراء 31 كليرمون - باريس سان جيرمان الأحد 10 أبريل 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - جبريل مونتبيد 32 باريس سان جيرمان - مارسيليا الأحد 17 أبريل 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - حديقة الأمراء 33 أنجييه - باريس سان جيرمان الأربعاء 20 أبريل 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - ريموند كوبا 34 باريس سان جيرمان - لانس الأحد 24 أبريل 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - حديقة الأمراء 35 ستراسبورج - باريس سان جيرمان الأحد 1 مايو 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - المينو 36 باريس سان جيرمان - تروا الأحد 8 مايو 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - حديقة الأمراء 37 مونبيليه - باريس سان جيرمان السبت 14 مايو 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - ستاد دو لا موسون 38 باريس سان جيرمان - ميتز السبت 21 مايو 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - حديقة الأمراء

ترتيب باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2021-22