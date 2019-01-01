ليونبيرج: فخور بلاعبي أرسنال!

تصريحات غريبة بعض الشيء..

يؤمن فريدي ليونبيرج، المدرب المؤقت لأرسنال، أن الفارق بين فريقه وبين مانشستر سيتي هو فارق جودة بالأساس، وعاد وشدد على أنه يفخر باللاعبين ولا يلومهم على الهزيمة الكبيرة التي مُنيّت بها صفوفهم اليوم.

السيتي حسم لصالحه موقعة ملعب الإمارات بعد ربع ساعة بهدفين عبر كيفن دي بروين ورحيم ستيرلينج، قبل أن يعود دي بروين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ويُنهي على أي آمال لأرسنال في العودة بهدف ثالث.

ليونبيرج تحدث عن المباراة وقال "من الواضح مدى الجودة التي في صفوف مانشستر سيتي، لقد أظهر كيفن دي بروين جودته، قُمنا بالعمل على أنفسنا وكان لدينا 5 لاعبين في مواجهة 2 منهم ولكنهم استطاعوا التسجيل.".

كما أضاف "إنهم الأبطال، ولكنني فخور بلاعبي أرسنال، عندما تنظر إلى أعمار اللاعبين الذين أنهوا المباراة اليوم، فستجد أن فريقنا ليس متقدمًا في العمر. لقد أظهر الفريق روحًا عالية ومن الصعب العودة بعد التأخر بثلاثة أهداف.".

"شعرت بأننا أبقينا الكرة في صالحنا ولعبنا بشكل جيد لكننا افتقدنا إلى اللمسة الأخيرة، التأخر في النتيجة بهذا القدر يجعلك تسقط من على الحافة حتمًا."

واستطرد "إذا نظرت إلى اللاعبين الذين على دكة أرسنال فستجد أننا نمتلك أطفالًا صغار بدون خبرة، ولكنني فخور بهم.".

دي بروينه: نعلم أننا لسنا في أفضل حالاتنا ولكن سنواصل القتال

مسعود أوزيل خرج في منتصف الشوط الثاني وبدت علامات الغضب واضحة عليه عندما قام بركل زجاجة الماء بقوة، وحول ذلك الأمر قال ليونبيرج "لقد أخرجته لأن الفريق كان في حاجة إلى طاقة جديدة، رد فعله هو شيء متروك له وسنتعامل معه داخليًا.".

واختتم متحدثًا حول المدرب الجديد الدائم لأرسنال "لقد قلت لهم في الإدارة أنهم بحاجة إلى اتخاذ قرار، نحن هنا من أجل المساعدة ونحاول المشاركة بصورة جيدة، ولكننا في حاجة إلى أن نرى قرارًا نهائيًا يمكننا من خلاله استغلال مواردنا كالأندية الأخرى، عندما أقول هذا يقولون لي لننتظر ونرى.".

الجدير بالذكر أن العديد من الأسماء مرشحة لتدريب أرسنال خلفًا لأوناي إيمري، ويأتي على رأس هذه الأسماء ماسيميليانو أليجري ونونو سانتو وانضم إليهما مؤخرًا كارلو أنشيلوتي.