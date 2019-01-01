دي بروينه: نعلم أننا لسنا في أفضل حالاتنا ولكن سنواصل القتال

دي بروينه تألق في مواجهة أرسنال وحصد الثلاث نقاط لفريقه

يعتقد كيفن دي بروينه، لاعب مانشستر سيتي أن فريقه هذا الموسم، ليس في أفضل حالاته ولكنه سيواصل القتال حتى النهاية.

وساهم اللاعب البلجيكي، في فوز فريقه على أرسنال، بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

وقال دي بروينه في تصريحات عقبت اللقاء: "في كرة الهدف الأول، حاولت ألا أميل كثيراً للوراء، الكرة كانت في ارتفاع ممتاز لوضعها في الشباك".

وواصل: "الهدف الثاني كان ماشبه قليلاً للأول، الحارس لا يرى الكرة بشكل واضح مما يعطل ردة فعله".

وحول عدم تسجيله الهاتريك اليوم، قال: "كان من الرائع أن أسجل هدفين، ونحقق فوزاً هاماً خارج أرضنا".

وأكمل: "أعتقد أنه في كل مباراة نخسر فيها، يجب أن يكون رد الفعل الوحيد الذي نظهره في المباراة التالية هو تحقيق الفوز".

وأتم تصريحاته قائلاً: "نعلم أننا لسنا في أفضل حالاتنا هذا الموسم، ولكن نواصل القتال ولا يزال هناك الكثير من المباريات لنلعبها".

وفي سياق متصل، قال فيل فودين لاعب سيتي: "عندما يكون في فريقك لاعب مثل دي بروينه، يمكن أن يحدث أي شيء، من دواعي سروري أن ألعب معه".