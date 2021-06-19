ليفربول يريد نجم إيطاليا في اليورو لخلافة صلاح

أحد أهم اللاعبين بفريق المدرب روبيرتو مانشيني

قرر نادي ليفربول الإنجليزي، تأمين نفسه في مواجهة احتمالية رحيل محمد صلاح عن الفريق هذا الصيف باستهداف أحد أبرز اللاعبين في اليورو.

دومينيكو بيراردي تألق مع ساسوولو على مدار الموسم الماضي، وواصل الحالة الجيدة التي يعيشها في اليورو مع المنتخب الإيطالي.

اللاعب اشترك في جميع الأهداف التي أحرزتها إيطاليا ضد تركيا في المواجهة التي انتهت بفوز فريقه 3/0، وصنع هدفًا لزميله مانويل لوكاتيلي أمام سويسرا.

صحيفة"لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت أن يورجن كلوب مدرب ليفربول يعتبر من أشد المعجبين باللاعب ويرغب في ضمه.

وأشارت إلى أن المدرب الألماني قد يتحرك لضمه في حالة رحيل محمد صلاح هذا الصيف لخوض تجربة جديدة بعيدًا عن أنفيلد.

الوضع الحالي يشير إلى عدم وجود أي عروض رسمية لصلاح، ولكن لا يمكن استبعاد محاولة ريال مدريد أو برشلونة أو باريس سان جيرمان للحصول على خدماته في أي وقت.

ومن غير المتوقع أن تكون مهمة الريدز صعبة للتعاقد مع بيراردي، حيث يرتبط بعقد مع ساسوولو حتى 2024، وهناك اهتمام من توتنهام بضمه، لكن من غير المتوقع أن يرفض اللاعب الريدز من أجل النادي اللندني.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة اللاعب حوالي 50 مليون يورو، وهو المبلغ الذي حددته إدارة ساسوولو للتخلي عن خدماته.

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يذكر أن بيراردي البالغ من العمر 26 سنة، لعب 30 مباراة مع ساسوولو بالموسم الماضي، ونجح في تسجيل 17 هدفًا وصنع 8 في كل المسابقات.