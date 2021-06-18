"نتمنى أن يكون هناك محمد صلاح بالكرة السعودية"

الكرة السعودية تمتلك الكثير من النجوم

تحدث الإعلامي السعودي عبدالله المرزوق عن برامج الابتعاث التي تساهم في إعداد لاعبين مميزين للكرة السعودية خلال السنوات المقبلة.

برامج الابتعاث انطلقت خلال السنوات الأخيرة في الكرة السعودية أملًا في الحصول على لاعبين مميزين خلال السنوات القادمة ويكونوا نواة مميزة للكرة السعودية.

وقال المرزوق في تصريحات عبر قناة "24 الرياضية": "برامج الابتعاث يجب أن لا نتعجل على اللاعبين في الحكم عليهم بها، حتى تأتي بثمارها".

وأضاف الإعلامي السعودي في تصريحاته قائلًا: "اتخذنا برامج الابتعاث من بعض الدول، وهو ينفذوها بتريث حتى تأتي بثمارها فيجب علينا ألا نتعجل في الحكم على اللاعبين".

وتابع المرزوق خلال تصريحاته: "نتمنى أن يكون هناك لاعبًا مثل محمد صلاح في الكرة السعودية، ويكون نتيجة برامج الابتعاث".

الكرة السعودية تمتلك الكثير من اللاعبين المميزين على رأسهم سالم الدوسري، ويسعوا في المرحلة المقبلة الكثير من اللاعبين مثله.