عوامل دفعت محمد صلاح لرفض عروض الرحيل من ليفربول

محمد صلاح نجم نادي ليفربول رفض عروضًا مغرية للرحيل من النادي الإنجليزي خلال الصيف الحالي وبراتب أعلى كثيرًا من راتبه الحالي.

يتمسك المصري محمد صلاح بالاستمرار مع نادي ليفربول الإنجليزي، رغم العروض المثيرة للاهتمام التي وصلت إليه في الفترة الماضية.

ويثير محمد صلاح اهتمام العديد من الأندية الكبرى في الفترة الحالية، حيث ذكرت تقارير صحفية مؤخرًا أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى للحصول على خدمات "الفرعون المصري".

وعبر برنامج "ملعب أون تايم" الذي يذاع عبر قناة "أون تايم سبورت" المصرية، أكد الإعلامي سيف زاهر أن محمد صلاح حصل على عروض مغرية للغاية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، دون الكشف عن الأندية التي تقدمت بها.

وقال زاهر: "محمد صلاح كان أمامه ثلاثة اختيارات خلال فترة الانتقالات، منهم اختيار بأربعة أضعاف راتبه الحالي، وتعجبت جدًا من الرقم، ومن قرار صلاح".

ما هي العوامل التي دفعت صلاح لرفض العروض المغرية؟

وكشف زاهر عن العوامل التي دفعت الدولي المصري لرفض العروض المغرية من الناحية المادية، بقوله: "كانت وجهة نظر محمد صلاح أن الاحتراف يعتمد على بعض العوامل، منها صناعة اسم وتاريخ لنفسه، بالإضافة إلى المكان الذي يضمن له النجاح والتألق في صفوفه".

وأضاف: "محمد صلاح يرى أنه يمكن صنع المال بأي طريق آخر، وأنه رفض تلك العروض رغبة من الاستمرار في ليفربول، كونه أصبح بالفعل أحد أساطير ليفربول، وأن المال يمكن صنعه بعيدًا عن الرحيل من النادي الإنجليزي".

اقرأ أيضًا