قيمة منخفضة .. الكشف عن عرض ريال مدريد لحسم صفقة أرنولد من ليفربول

متى يرتدي القميص الأبيض؟

لا تتوقف التكهنات بشأن مستقبل ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير أيمن ليفربول، الذي يحظى باهتمام كبير من ريال مدريد، وسط حاجة الفريق الملكي، لتعزيز خط دفاعه في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ويحق له في الوقت الحالي، التوقيع لأي نادٍ بشكل مجاني دون إذن الريدز، على أن ينتقل إليه بشكل فعلي في الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن ليفربول رفض مقترح ريال مدريد "بالتعاقد مع أرنولد (نظير مقابل مالي) في الميركاتو الحالي، ما دفع النادي الملكي للتفاوض مع اللاعب على شروط انضمامه في الصيف (مجانًا)".

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لكن صحيفة "التلجراف" الإنجليزية، ذكرت أن "ريال مدريد يدرس تقديم عرض رسمي لليفربول من أجل ضم ترينت هذا الشتاء، حيث تحوم قيمة الصفقة حول 25 مليون يورو".

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن "المحادثات مفتوحة في الوقت الحالي بين الناديين"، دون أن تؤكد "عرض الـ25 مليون يورو".

وختمت: "لا يرغب ليفربول في خسارة أرنولد مجانًا في الصيف، وفي ظل عدم قبوله عروض التجديد، قد يكون الحل هو (قبول مبلغ من المال الآن)، لكن سبق ورفض عرضًا بنحو 10 ملايين يورو".