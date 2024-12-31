ما الخطوة المقبلة؟

تتواصل التطورات بشأن مصير ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير أيمن ليفربول، والذي يرتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ بشكل مجاني، اعتبارًا من غد الأربعاء، على أن ينتقل إليه بشكل فعلي في الموسم المقبل.

ويواجه ليفربول تحديًا كبيرًا يتمثل في التجديد للثلاثي أرنولد ومحمد صلاح وفيرجيل فان دايك، حيث تنتهي عقودهم في صيف 2025، وسوف يدخلون بالفعل الفترة الحرة اعتبارًا من يناير المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكرت صحيفة "ذا أتلتيك"، أن "ريال مدريد تواصل مع إدارة ليفربول من أجل التعاقد مع أرنولد (بمقابل مالي) في سوق الانتقالات الشتوية".

وأضافت: "رغبة النادي الملكي قوبلت بالرفض الفوري من ليفربول اليوم الثلاثاء، ولم يصل الحديث إلى المرحلة التي تم فيها ذكر أرقام (مقابل الصفقة)".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من ريال مدريد، إن "النادي الأبيض عرض على ترينت ألكسندر أرنولد عقدًا طويل الأمد لمدة 4 سنوات أو أكثر، بالإضافة إلى مكافأة توقيع ضخمة".

وختمت: "تتوقع المصادر (المقربة من الملكي) أن يوقع أرنولد عقدًا مبدئيًا مع ريال مدريد في يناير المقبل.