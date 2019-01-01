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ليفربول يتعاقد مع أصغر لاعب في تاريخ البريميرليج

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هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن ليفربول رسمياً عن تعاقده مع هارفي إليوت، مهاجم فولهام، ليكون ثاني صفقات الفريق الرسمية هذا الصيف.

ليفربول كان قد ضم المدافع الهولندي سيب فان دي بيرج من صفوف زفوله، ولكن يتوقع أن يلعب مع فريق الشباب.

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ونشر ليفربول على موقعه الرسمي بياناً أعلن فيه انضمام إليوت من فولهام، دون الإعلان عن تفاصيل وقيمة الصفقة.

وأصبح إليوت الموسم الماضي أصغر لاعب في تاريخ البريميرليج عندما شارك أمام وولفرهامبتون وهو في السادسة عشر و30 يوماً.

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وشارك إليوت في ثلاث مباريات الموسم الماضي مع فولهام، كما سبق ومثل المنتخب الإنجليزي في فئات الشباب.

وتم استدعاء إليوت للقاء الودي الذي سيخوضه ليفربول مساء الأحد أمام نابولي في إدنبره.

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