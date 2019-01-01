كلوب يلمح لعدم إجراء ليفربول صفقات صيفية

بطل أوروبا لم يضم أي لاعب جديد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ألمح يورجن كلوب، مدرب ليفربول، لإمكانية أن لا يقوم الفريق بإبرام أي تعاقدات جديدة في سوق الانتقالات الصيفية.

ليفربول حتى الآن لم يضم أي لاعب جديد رغم أن الصيف الماضي شهد تعاقده مع لاعبين بمبالغ تقارب 200 مليون يورو.

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وقال كلوب مع "تيليجراف": "هذا الموسم لن يكون نهاية ليفربول، سيكون هناك سوق انتقالات جديدة العام المقبل، الفريق جيد واستثمرنا فيه كثيراً ويجب العمل بالمتاح".

وأكمل: "لا يمكن أن أعلق على باقي الفرق، لا أعرف كيف ينفقون كل تلك الأموال، علينا تسديد الفواتير، الجميع عليه فعل الأمر، لسنا في عالم خيالي تفعل فيه ما تريد".

وواصل الألماني: "هناك فقط أربعة فرق يمكنها الشراء دائماً، مدريد، برشلونة، بي إس جي، وسيتي، كل ما يحتاجه الفريق يضموه، هذا ليس نقداً أو غيرة".

واختتم: "الصفقات الجديدة لن تضمن لك الانتصار في الجليد على ليستر مثلاً، لا يوجد ضمانات، أحتاج فريقاً يكون جاهزاً فقط.

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ويلعب ليفربول يوم الأحد أمام نابولي ودياً في إدينبره ضمن الاستعدادات للموسم المقبل.