كلوب يطلب ريبيري في ليفربول

ريبيري بلا نادي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث تقارير صحفية فرنسية أن مدرب ليفربول يورجن كلوب طلب من ناديه التعاقد مع النجم الفرنسي فرانك ريبيري.

ريبيري أصبح لاعباً حراً بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ بحلول نهاية الموسم الماضي، ولم يقرر خطوته المقبلة بعد.

وقالت "ليكيب" إن كلوب معجب باللاعب الفرنسي، ويرى أن رغم تقدمه بالعمر، ولكنه سيكون قادراً على تقديم الإضافة.

وأضاف التقرير أن اهتمام كلوب متعلق بالتغييرات التي ستحدث على قائمة فريقه، وإذا كان سيغادر أحد لفتح المجال لضم ريبيري.

الصحيفة أوضحت أن موناكو تقدم بعرض لضم ريبيري، ولكن اللاعب رفض لتفضيله اللعب في فرنسا بقميص فريقه السابق مارسيليا.

وحتى الآن لم يبرم ليفربول أي صفقات في سوق الانتقالات الصيفية، وألمح كلوب لإمكانية أن لا يتعاقد الفريق مع أي لاعب.

ويلعب ليفربول ودياً مساء الأحد أمام نابولي في إدينبره ضمن التحضيرات للموسم المقبل.