لؤي ناظر يواجه "أزمته الأولى" قبل رئاسة الاتحاد .. البكيري يصدم جماهير العميد!

ماذا يحدث في الاتحاد؟

فجّر الإعلامي الرياضي محمد البكيري، مفاجأة من العيار الثقيل، حول برنامج لجنة الاستقطابات، بشأن نادي الاتحاد، خلال موسم الميركاتو الصيفي الجديد.

وينتظر الاتحاد، مساء اليوم (الخميس)، الإعلان عن فوز لؤي ناظر، برئاسة مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية، بالتزكية، حال اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية؛ كونه المرشح الوحيد لمقعد الرئاسة، والذي لاقى دعمًا من رئيس النادي السابق، أنمار الحائلي، ونائبه أحمد عصام كعكي.

ونشر البكيري رسالة، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "خزينة نادي الاتحاد لم يدخل فيها أي ريال من تمويل لجنة الاستقطابات، وإدارة لؤي ناظر، لم يُعتمد لها أي مبلغ منها لتعتمد أي صفقة، يعني بند الاستقطابات إلى الآن (صفر)".

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وكان أنمار الحائلي قد أثار جدلًا كبيرًا خلال الموسم المنقضي، بحديثه عن الصفقات، حيث طالب بإصدار بيان بحجم دعم الأندية، مؤكدًا أن حجم الدعم لم يكن متساويًا بين الجميع، والهلال زادت قوته بنسبة 150% عن الموسم السابق، بينما ضعُف الاتحاد بنسبة 150%.

وأضاف الحائلي أن الاتحاد طالب لجنة الاستقطاب بضم عدد من الصفقات العالمية، مثل محمد صلاح وسيرخيو راموس وماركينيوس وجوندوجان، قبل أن يرد البرنامج بأن الميزانية لا تسمح للاتحاد لإبرام الصفقات المطلوبة.

ورد سعد اللذيذ، عبر المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي، والذي تم تنظيمه خلال شهر مايو الماضي، بأن الأندية هي من قامت باختيار اللاعبين، ولم يتم توجيه أي لاعب لأي نادٍ، مضيفًا أن توزيع الدعم كان يعتمد على الأوضاع المالية للأندية، وهناك من تم سداد قضاياه المالية ما أثر على دعمه المالي في الاستقطابات، مضيفًا أنه تم دعم الهلال والاتحاد والنصر بخمسة لاعبين في الميركاتو الصيفي الماضي، فيما تم دعم الأهلي بـ6 لاعبين.