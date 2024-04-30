"اكشفوا الحقيقة للجماهير وأخطأت بالاستمرار في هذا الوسط!" .. أنمار الحائلي يثور بعد وداع الاتحاد للكأس

رغم منعه من الحديث عن هذه الأمور، رئيس نادي الاتحاد ينفجر في وجه المسؤولين بعد وداع فريقه لكأس الملك..

لم يعد لدى أنمار الحائلي؛ رئيس مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية لنادي الاتحاد السعودي، ما يبكي عليه، فقرر الانفجار في وجه المسؤوليين، عقب وداع فريقه لكأس خادم الحرمين الشريفين.

العميد ودع أمس الثلاثاء، كأس الملك بالهزيمة أمام الزعيم بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن نصف النهائي. هذه الهزيمة هي السابعة للنمور أمام القوة الزرقاء في الموسم الجاري، إذ كانت البداية بالبطولة العربية ثم دوري أبطال آسيا فكأس الدرعية للسوبر السعودي، بجانب ذهاب وإياب دوري روشن السعودي.

لذا كان حتميًا أن ينفجر الحائلي، خاصةً وأن الجمهور يحمله المسؤولية كاملة رغم استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على 75% من ملكية النادي، وأصبحت المسؤولية الأكبر على عاتق الرئيس التنفيذي وليس رئيس المؤسسة غير الربحية.

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وقال أنمار حول هذا الوضع، خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "نعتذر لجمهور الاتحاد، كان بالإمكان أفضل مما كان، والله من المعيب والمخجل أن نتعرض لكل هذه الأخطاء التحكيمية طوال كل تلك السنوات، كنا لا نريد الحديث عن التحكيم، لكن أن تصل الأمور لهذه الدرجة!، نحن نفه م كرة قدم؛ كوليبالي غير مسار الكرة وصارت لعبة جديدة، ومع ذلك الحكم ألغى هدف حمدالله، وهذا القرار غير مجرى المباراة، هل هناك قانون جديد نحن لا نعرفه؟، هذه المباراة كأس وتلعب على تفاصيل بسيطة تمنح الفوز".

وأضاف: "اللاعبون قدموا ما عليهم وقاتلوا، كنا نتمنى الأفضل، لكن أعيدها التفاصيل البسيطة حسمت المباراة، إلغاء هدف حمدالله غير مجرى المباراة، هذه ليست أعذار واهية، إنما أشياء حدثت على أرض الملعب،

رئيس النادي الجداوي تابع: "هناك قواعد للعبة وأساسيات، الاتحاد فقدها الموسم الجاري، الهلال أصبح أقوى بنسبة 150% والاتحاد ضعف بنسبة 150% عما كان عليه في الموسم الماضي، لكن نحن رؤساء أندية والكلام محسوب علينا، وقد يتهموننا بإثارة الرأي العام، وهذا غير صحيح".

وواصل: "عندي عتب بسيط أو عتب أو استفسار؛ فالإعلامي محمد الشيخ قال إن الدعم متساوٍ بين كافة الأندية، أنا ليس عندي معلومة ولا أريد الخوض في هذا الجانب لأنني ممنوع من الخوض به، لكن على الشيخ أن يعلمنا إن كان لديه معلومة أو أنه يعرف شيئًا لا نعرفه.

"على المسؤولين إصدار جدول بسيط بدعم كل نادٍ، ربما حدث خطأ ومُنح نادٍ أكثر من البقية، أخطاء أول موسم تغتفر، لكن يجب أن يعلم الجمهور هذه النقاط، لأنهم يقيمون عمل رؤساء الأندية والإدارات، نحن نعمل دون مقابل ونعمل 24 ساعة، غدًا سأرحل، لكن مستقبل الاتحاد إلى أين؟!".

وتابع بحسرة: "أنا أخطأت بالاستمرار في الموسم الجاري، لأنه لم يكن هناك شفافية في التعامل، لكنني فعلت ذلك من غيرتي على الفريق، ننام ونستيقظ نفكر كيف ننجح في الاتحاد".

رئيس الاتحاد استطرد في ثورته ضد المسؤولين: "هناك برنامج للاستقطابات، وغير مسموح لي بالحديث عنه، وهناك مدير له صرح بأنه هو من يحضر اللاعبين، الموضوع بسيط، إن حدث خطأ نحن كاتحاديين سنتقبله، اعلنوا عن جدول بدعم الأندية خلال الفترة الماضية، على سبيل المثال إن حصل كل نادٍ من الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي على 50 مليون وفي الأخير عمل إدارات الأندية بهذا السوء، يتحمل الرئيس ومجلس إدارته المسؤولية وهم أول من يغادر، لكن إن كان الدعم على الكيف والهوى!".

وأكمل: "نحن نمر بمرحلة انتقالية، لا نريد لوم أحد، لكنني تحملت الكثير ولست مستعدًا لتحمل أكثر، لأنني تصلني رسائل مباشرة وغير مباشرة تتحدث (انتبه، يمكن أن تسقط عضويتك)، أنا ثوبي أبيض، سكوت؟ لن أسكت!.

"صندوق الاستثمارات ليس له أي دخل بالوضع الحالي، هو قام بشراء الأندية ويعاملها معاملة الشركات، هو ينظم ويحوكم ويتابع عمل وزارة الرياضة مشكورة، نحن أنقذنا الاتحاد من الهبوط وحققنا به دوري وسوبر ووصلنا به للعالمية، وحذرنا وقتها من حرماننا من لاعبي المنتخب الأولمبي، رفضنا ضمهم لمعسكر المنتخب، وأن هذا مخالف للوائح فيفا، ولا حياة لمن تنادي".

واختتم: "اخطروا الناس بالحقيقة، أنا رئيس النادي لا أعرف ماذا حدث!، عليهم إيضاح الحقيقة، إن كان كلامي خطأ ردوا عليّ، وإن كنت مخطئًا فأنا أول من يغادر، لكن أن تميز شخصًا على آخر وتقول للأول (انجح مثله!)، هذا لا يصير، وهناك من يضلل الناس ويقول هناك من يدفع للأندية، هذا غير صحيح، الدولة فقط من تدفع للأندية".