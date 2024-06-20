قبل الانتخابات .. ابن نافل وناظر يقتربان من الهلال والاتحاد وتأجيل الأهلي وأزمة تهدد النصر!

كواليس مثيرة قبل ساعات من انتخابات أندية الصندوق..

تستعد أندية صندوق الاستثمارات العامة، الخميس، لإجراء الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديدة للمؤسسات غير الربحية، لمدة عام كامل.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن أندية الهلال والنصر والاتحاد، ستعقد جمعيتها العمومية بسلاسة وهدوء، فيما تقرر تأجيل عمومية الأهلي إلى وقت لاحق؛ نظرًا للطعون التي استبعدت المرشحين المتنافسين على كرسي الرئاسة، فيما تتجه الأندية الثلاثة الأخرى، نحو حسم الانتخابات بالتزكية حال اكتمال النصاب القانوني، في ظل وجود مرشح رئاسي واحد في كل نادٍ.

ويستعد فهد بن نافل لحسم مقعد رئاسة الهلال لفترة جديدة، وذلك بعد استبعاد منافسه يزيد أبو نيان، من قِبل اللجنة العامة للانتخابات، وفق الفقرة (13/1/ج)، من اللائحة المنظمة لمؤسسات أعضاء الأندية الرياضية، فيما يحق لـ383 عضو هلالي، الحضور والتصويت في الجمعية العمومية، وفي مقدمتهم الأمير الوليد بن طلال الذي يمتلك 1.587.826 صوت.

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في المقابل، أفادت مصادر بأن عمومية النصر قد تشهد تأجيلًا أيضًا، لعدم اكتمال النصاب، في حال عدم إنابة الأمير خالد بن فهد، الذي يمتلك ما يوازي 58.7% من أصوات الجمعية العمومية، التي تبلغ 369.776 صوت، فيما يترقب إبراهيم المهيدب الفوز برئاسة النادي بالتزكية في حال اكتمال النصاب.

أما عن الاتحاد، فقد أعلن النادي عن قائمة أولية تضم 1.311 عضو يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية، وأبرزهم محمد بخاري الذي يمتلك 33.366 صوت، فيما يتجه لؤي ناظر لحسم مقعد الرئاسة حال اكتمال النصاب القانوني.

وبالنظر في الأهلي، فقد تأجل حسم مجلس الإدارة الجديد إلى وقت لاحق، بعد استبعاد قائمتي خالد العيسى وأحمد جنة، المترشحين للرئاسة، إثر قبول الطعن في كلا الملفين، فيما يتصدر أحمد جنة، الذي يمتلك 46 ألف صوت، قائمة مكونة من 154 عضو تملك حق التصويت وانتخاب الرئيس الجديد في الأهلي.