لوكا نيتس: محطم أرقام هيرتا برلين المطلوب في بايرن ميونخ

يعد المدافع البالغ من العمر 17 عامًا أحد أفضل المواهب الشابة في الدوري الألماني بعد موسمه الرائع مع هيرتا برلين

عادةً لا تتصدر أخبار إصابة لاعب يبلغ من العمر 17 عامًا شارك في عدد قليل من المباريات مع الفريق الأول عناوين الصحف، ولكن ليس كل لاعب شاب هو لوكا نيتس.

"صدمة هيرتا!" هو العنوان الذي وُضع على خبر إصابة نيتس بكسر مشط القدم في أواخر مارس، والذي جاء فيه أيضًا استعداد المدافع لعملية جراحية ستنهي موسمه الأول مع الفريق الأول.

هذا دليل على التأثير الذي أحدثه نيتس في العاصمة الألمانية منذ مطلع العام حيث يعتبر فقدانه بمثابة ضربة قوية للفريق الذي يسعى لتجنب الهبوط.

قال كريستيان فوك - مدرب المنتخب الألماني تحت 16 عامًا الذي عمل مع نيتس - في تصريحات لموقع جول وسبوكس: "إنه أمر محزن للغاية، خاصة أنها ثاني إصابة خطيرة له في وقت قصير جدًا"، وكان في هذا التصريح يتحدث عن إصابة اللاعب في صيف 2020.

أضاف فوك: "لكن هذا يؤكد أن مسيرة لاعب كرة القدم لا تسير دائمًا بشكلٍ مستقيم، ولكن يمكن أن تتخللها انعطافات."

فوك محق، فهذه الانتكاسات جديدة نسبيًا على نيتس، الذي تمتع بارتفاع سلس وسريع نحو درجة المحترفين.

ولد لوكا نيتس في منطقة بوخ في برلين، وبدأ تعلم كرة القدم في أكاديمية إف إس في بيرناو، الذي لعب والده أندريه في فريقه الرديف.

سرعان ما برز نيتس، وفي سن السابعة انضم إلى نادي هيرتا، الذي قام بتسجيله سريعًا في نظام الأكاديمية.

نظرًا لإمكانياته الجسدية فقد لعب بانتظام فوق فئته العمرية، حيث ظهر لأول مرة في الفريق تحت 17 عامًا وهو في الرابعة عشر، قبل أن يصبح لاعبًا أساسيًا لفريق 19 عامًا بعد ذلك بعامين.

بالنسبة إلى نيتس لم يكن هناك "خطة بديلة"، وفي تصريح لماركيش أوديرزيتونج قال: "عندما بدأت لعب كرة القدم، أردت أن أمارسها طوال حياتي".

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على غرار عدد من اللاعبين الشباب حول العالم، لفت نيتس الأنظار بعد توقف كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومع عودة الفريق الأول فقط للتدريبات مع استئناف الدوري الألماني، تم استدعاء نيتس من قبل المدرب الجديد برونو لاباديا الذي أُعجب به كثيرًا.

ويكشف فوك: "كان من المفترض أن يخوض مباراته الأولى تحت قيادة لاباديا، لكنه أصيب في التدريب الأخير قبل المباراة".

على الرغم من أن ذلك كان مخيباً للآمال، إلا أن عام 2020 انتهى بفوزه بالميدالية البرونزية في جائزة فريتز والتر السنوية لأفضل لاعبي كرة القدم الألمان تحت 17 عامًا، وجاء خلف نجم باير ليفركوزن فلوريان فيرتس ونجم بايرن ميونخ توربين راين.

بعد يومين من العام الجديد، كان لديه المزيد من الأسباب للاحتفال عندما نزل من مقاعد البدلاء في الدقائق الأربع الأخيرة من فوز هيرتا برلين 3-0 على شالكه، ليصبح ثانٍ أصغر لاعب يشارك في الدوري الألماني في تاريخ النادي.

بدأ ذلك سلسلة المشاركات الست المتتالية للظهير الأيسر، الذي تم استخدامه أيضًا في الأمام على الجانب الأيسر من خط الوسط في بعض الأحيان.

وقال لاباديا: "هناك عدد قليل من اللاعبين الذين يلعبون بالقدم اليسرى ولديهم مثل هذه القدرة على التسديد باليمين"، وذلك على الرغم من أن أول هدف لنيتس مع الفريق الأول كان من تسديدة بقدمه القوية بعد كرة عرضية من سامي خضيرة، وكان هدف التعادل أمام شتوتجارت في فبراير.

وتحدث فوك قائلاً: "قدمه اليسرى الاستثنائية وسرعته من بين أعظم نقاط قوة لوكا. إن الجمع بين هاتين الصفتين يجعله ذا قيمة كبيرة.

وأضاف: "أنا معجب أيضًا بحزمه. بمجرد أن يبدأ في المراوغة والكرة عند قدميه، يصعب عليه التوقف."

The moment 17-year-old left-back Luca Netz became @HerthaBSC_EN's youngest-ever Bundesliga goalscorer 🌟 pic.twitter.com/L0EcMddzf2 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 17, 2021

لم تمر هذه الصفات دون أن يلاحظها أحد، ومع حلول الربيع الماضي، ورد أن بايرن ميونخ بدأ في إظهار اهتمامه بنيتس في بحثهم عن منافس لألفونسو دافيس.

ومع ذلك، تم إنكار الادعاءات بأن عقد اللاعب الشاب ينتهي مع نهاية موسم 2020-21، حيث من المقرر أن يستمر حتى عام 2023، على الرغم من أن هيرتا يعمل بالفعل على تمديد ذلك إلى أبعد مدى.

قال نيتس عن اهتمام بايرن ميونخ: "إنه بالتأكيد شيء مميز للغاية"، وعلى الرغم من أن البقاء بعيدًا عن أضواء أليانز أرينا قد لا يكون شيئًا سيئًا، إلا أنه يواصل اتخاذ خطواته الأولى على مستوى الفريق الأول.

يقول فوك الذي يصف المدافع بأنه شخص هادئ: "لا تزال هناك بعض الأشياء التي يحتاج لوكا للتحسن فيها".

وأضاف: "على سبيل المثال، يجب أن يعمل على جزئية ذكاء اللعبة. بمعنى آخر، إدراك المواقف وتقييمها بشكل صحيح والاستجابة بسرعة. إذا قام بتحسين سرعة اتخاذ القرار، فيمكنه الاستفادة أكثر من سرعته الجسدية."

يضيف فوك: "لوكا متواضع جدًا، لذا لا يزال بإمكانه فعل الكثير. أود أن يكتسب بعض الجرأة للقيام بأشياء أفضل على أرض الملعب.

"خاصة في موقعه الخارجي يمكنه أن يتصرف بشجاعة أكبر. وسيظل يتخذ هذه الخطوات، ثم يتولى دور قيادي في فريقه".

هذا بالطبع سيتعين عليه الآن الانتظار حتى 2021-22 حيث يتعافى نيتس من إصابته في نهاية الموسم الثاني له، على الرغم من أن فوك ليس قلقًا من أن ذلك سيعيده إلى الوراء على المدى الطويل.

ويختم: "أنا أعرفه، لذا أعلم أنه سيخرج من إصابته أقوى من ذي قبل".