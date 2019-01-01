إنتر يؤكد اقتراب ناينجولان وإيكاردي من الرحيل هذا الصيف

الثنائي خارج خطط المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي

كشف جوسيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر، عن رغبة النادي الإيطالي في التخلي عن الثنائي رادجا ناينجولان وماورو إيكاردي.

إنتر قام مؤخراً بتعيين أنطونيو كونتي كمدير فني للفريق، حيث يعمل حالياً على إحلال وتجديد عناصر النيراتزوري.

الخلاف مستمر بين إدارة إنتر وإيكاردي، وكذلك ناينجولان الذي يبدو في طريقه نحو الرحيل هذا الصيف.

وقال ماروتا في تصريحات صحفية:"إيكاردي وناينجولان خارج الحسابات في مشروعنا الجديد، تحدثنا معهم بخصوص هذا الشأن".

بوجبا ينجح في تحدي فتح غطاء الزجاجة 🔥



(📽️: IG/paulpogba) pic.twitter.com/ThJoYXnyOz — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 6, 2019

وأضاف:"مع كامل الاحترام لهما، لكننا نحتاج الوضوح والجدية في هذه المرحلة، هما لاعبان على أعلى مستوى، لكن هذا وحده لا يكفي".

وتابع:"على إيكاردي العودة للتدريبات على سبيل الاحترام لنا، حتى ولو كان معروضاً للبيع".

هيرفي رينار - ساحر أفريقيا الأبيض الذي تحول إلى مورينيو

يوفنتوس يتلقى عرضاً صينياً لشراء كوادرادو

يذكر أن العديد من التكهنات كشفت مؤخراً حول رغبة إنتر في ضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مع إمكانية ذهاب إيكاردي لمانشستر يونايتد في صفقة تبادلية.