يوفنتوس يتلقى عرضاً صينياً لشراء كوادرادو

نادي جديد للكولومبي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية إيطالية عن تلقي يوفنتوس عرضاً من نادي صيني لشراء جناحه الكولومبي خوان كوادرادو خلال الانتقالات الصيفية.

ولم يتضح بعد موقف المدرب الجديد ماوريتسيو ساري من الاعتماد على كوادرادو في الموسم المقبل، وإذا كان يدخل في مخططاته أم لا.

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وذكرت "توتوسبورت" أن شانجهاي شينوا الصيني قدم عرضاً لشراء كوادرادو مقابل 15 مليون يورو، وراتباً عشرة ملايين على اللاعب بالموسم.

وحاول نفس النادي في الانتقالات الجارية ضم ستيفان الشعراوي من روما مقابل 20 مليون يورو بحسب التقارير، ولكن لم يتوصل لاتفاق حتى الآن.

ويلعب في صفوف الفريق الصيني حالياً الكولومبيان جيوفاني مورينو ولاعب إنتر السابق فريدي جوارين.

ويعد كوادرادو من أبرز اللاعبين في تشكيلة يوفنتوس في السنوات الأخيرة وفاز معه بأربع ألقاب دوري وثلاثة كؤوس.