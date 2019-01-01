لوبيتيجي يرفض مقارنته بإيمري

المدرب سعيد بما يقوم به في إشبيلية على أي حال..

رفض جولين لوبيتيجي، المدير الفني لإشبيلية، أن يُقارن عمله الحالي بما قام به أوناي إيمري، المدير الفني الأسبق للفريق الأندلسي، مؤكدًا على أنه بعيد كل البعد عن الإنجازات التي حققها مدرب أرسنال الحالي.

إيمري حقق لقب الدوري الأوروبي في إشبيلية في ثلاث مناسبات، ليكون واحدًا من أنجح المدربين في تاريخ النادي الإسباني، لكنه رحل إلى تدريب باريس سان جيرمان ومنه إلى الجانرز.

لوبيتيجي تحدث حول مقارنته بإيمري بقوله "كل مدرب مختلف عن الآخر، صنع إيمري التاريخ في إشبيلية، وأنا بعيد كل البعد عن القيام بذلك. لا يوجد مدربان متشابهان، توجد فروق دقيقة بين كل منّا، كلنا نريد الفوز ولكن تختلف الطريقة لتحقيق ذلك.".

إشبيلية يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة وحيدة عن المتصدرين ريال مدريد وبرشلونة، ويستعد لمباراة قوية أمام بلد الوليد في الجولة الرابعة عشر من الليجا.

الجولة الماضية شهدت انتصارًا هامًا ومثيرًا من كتيبة لوبتيجي على حساب ريال بيتيس بهدفين لهدف، وتأتي قيمة الفوز كون المباراة ديربي أندلسي لا يقبل النقاش بالنسبة لجمهور إشبيلية، لكن مدرب ريال مدريد الأسبق اعتبر أنه ماضٍ وانتهى.

"كل ما حدث منذ 10 أيام هو من عصور ما قبل التاريخ!، كرة القدم تسير بسرعة ونحن نفكر فيما يلي. لدينا خبرة كبيرة لنعرف أن المباراة المقبلة سوف تكون صعبة. أؤكد لكم أنني أفكر فقط في مباراة الغد ولا شيء سواها."

الجدير بالذكر أن إشبيلية سوف يُلاقي بلد الوليد، والذي يقبع في المركز الثالث عشر ولديه 17 نقطة، مساء الأحد على ملعب نويه خوسيه زوريلا معقل الأخير.