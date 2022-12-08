"لن تحطمنا القوى الخارجية" .. رونالدو يرد على الشائعات!

تقارير كثيرة خرجت مؤخراً عن النجم البرتغالي

بعث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برسالة قوية عبر وسائل التواصل الاجتماعية للرد على التقارير التي تحدثت عن مشاكل في معسكر بلاده بكأس العالم.

وخرج تقرير في صحيفة "ريكورد" البرتغالية زعم أن لاعب يونايتد السابق طلب مغادرة معسكر الفريق بعد خروجه من التشكيل الأساسي للقاء سويسرا، الأمر الذي نفاه الاتحاد البرتغالي ببيان رسمي.

وكتب رونالدو عبر إنستجرام: "مجموعة متحدة للغاية لتكسرها القوى الخارجية، أمة شجاعة لتخاف من التحديات، فريق بكل ما تعنيه الكلمة من معاني سيحارب من أجل الحلم للنهاية، آمنوا معنا، هيا يا برتغال!".

ولم يكن رونالدو الوحيد الذي رد على الشائعات بخصوصه، ولكن الإعلامي المقرب من النجم السابق لريال مدريد ويوفنتوس بيرس مورجان كذلك عبر حسابه على تويتر.

يذكر أن البرتغال ستلعب السبت المقبل أمام المغرب لحساب ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر.