الاتحاد البرتغالي يُكذب: رونالدو لم يهدد بالخروج من المنتخب

الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يرد على التقارير التي زعمت بتهديد رونالدو بالخروج من المنتخب في كأس العالم 2022.

كذب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في بيان رسمي التقارير الصحفية التي تحدثت عن تهديد كريستيانو رونالدو بالخروج من المنتخب خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء أمام سويسرا في ثمن النهائي.

صحيفة "ريكورد" البرتغالية كانت قد كشفت عن تفاصيل صادمة عبر صفحاتها يوم الخميس، حيث أكدت أن رونالدو هدد سانتوش بالرحيل عن منتخب البرتغال، بعد نقاش حاد بين الثنائي.

لكن بيان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم رد على تلك المزاعم في بيان جاء فيه: "أفادت أنباء صدرت يوم الخميس أن كريستيانو رونالدو هدد بمغادرة المنتخب الوطني خلال محادثة مع فرناندو سانتوش، مدرب المنتخب الوطني".

وأضاف: "يوضح الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن قائد المنتخب الوطني، كريستيانو رونالدو، لم يهدد في أي وقت من الأوقات بمغادرة المنتخب خلال فترة التدريب في قطر".

وتابع: "يصنع كريستيانو رونالدو رقمًا قياسيًا فريدًا كل يوم في خدمة المنتخب الوطني والبلد والذي يجب احترامه ويشهد على درجة الالتزام التي لا جدال فيها تجاه المنتخب الوطني".

وأكمل: "بالمناسبة، تم إثبات درجة تفاني اللاعب الأكثر خوضًا للمباريات مع منتخب البرتغال مرة أخرى - إذا لزم الأمر - في الفوز على سويسرا، في دور الستة عشر من كأس العالم 2022".

واختتم البيان: "المنتخب الوطني - اللاعبون والمدربون وهيكل الاتحاد البرتغالي - ملتزم تمامًا ومتحمس، كما كان منذ اليوم الأول، في بناء ما تريده الدولة لتكون أفضل مشاركة للبرتغال على الإطلاق في كأس العالم".