بيرس مورجان يكشف سبب كراهية رونالدو لوسائل الإعلام

شدد الإعلامي البريطاني بيرس مورجان الذي فجرت تصريحات البرتغالي كريستيانو رونالدو أكبر موجة من الجدل هذا الموسم وتسببت في رحيله عن مانشستر يونايتد أن كثيرًا مما يقال عن الدولي البرتغالي كذب.

وقال مورجان في تغريدة له عبر "تويتر": "رونالدو وقع لنادٍ سعودي، هاجم الجماهير وزملاءه بعد فوز البرتغال على سويسرا، هدد بترك كأس العالم حينما قال له المدرب إنه لن يبدأ؟".

وأجاب: "كل هذا كذب، لا عجب إذًا كيف أن هذا الرجل يملك نظرة سلبية عن وسائل الإعلام".

‘Ronaldo’s signed for a Saudi club.’

‘Ronaldo snubbed fans & teammates after Portugal beat Switzerland.’

‘Ronaldo threatened to quit World Cup when manager said he wasn’t starting.’

All lies.

No wonder he has such a bad view of the media. 🙄