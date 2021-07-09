للعام الثاني على التوالي.. مبابي نجم غلاف "فيفا 22"

سيكون كيليان مبابي نجم الغلاف في النسخة الجديدة من لعبة فيفا، وذلك للعام الثاني على التوالي.

للعام الثاني على التوالي، سيكون كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نجم غلاف لعبة "فيفا" لكرة القدم، التي تصدرها الشركة الأمريكية "إي أيه سبورتس".

وعبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، نشر حساب الشركة الأمريكية صورة لغلاف لعبة "فيفا 22" والتي يظهر فيها مبابي بقميص باريس سان جيرمان الجديد.

وجاء في التعليق على الصورة: "نتشرف بأن نرحب مجددًا بكيليان مبابي، نجم غلاف فيفا 22".

Honoured to welcome back @KMbappe



The #FIFA22 cover star 🌟



Stay tuned for the game-changing reveal on July 11th 👉 https://t.co/oT0kH2cJ7b pic.twitter.com/w1NABM6Fjj — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 9, 2021

وستكون هذه المرة الثانية على التوالي التي يكون فيها مبابي نجم غلاف لعبة فيفا، بعدما كان نجم غلاف لعبة "فيفا 21".

وأصبح مبابي أول لاعب تتكرر صورته على غلاف لعبة فيفا منذ نسختي فيفا 18 و19، حيث كان البرتغالي كريسيتانو رونالدو نجمًا لهما، ثم جاء الدور على البلجيكي إيدين هازارد في نسخة فيفا 20.

ومن المتوقع أن تصدر لعبة "فيفا 22" يوم 8 أكتوبر القادم، عبر أجهزة بلايستيشن 4 و5، وأجهزة إكس بوكس، والحواسيب الشخصية، أما فيما يتعلق بالوصول المبكر إلى اللعبة، فإنه سيكون يوم 5 أكتوبر.

ومن المقرر أن تقوم شركة "إي أيه" بإصدار الإعلان الرسمي عن لعبة "فيفا 22" يوم 11 يوليو الجاري، عبر حسابها الرسمي على موقع "يوتيوب" لمقاطع الفيديو.

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