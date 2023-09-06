لا يزال أفضل من ليونيل ميسي .. كريستيانو رونالدو خارج ترشيحات الكرة الذهبية للمرة الأولى منذ 20 عامًا!

آخر مرة غاب كريستيانو رونالدو عن الترشيحات كان في 2003

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن القائمة المكونة من 30 لاعبًا مرشحًا لجائزة الكرة الذهبية لعام 2023.

القائمة ضمت لاعبين على أعلى مستوى على رأسهم إرلينج هالاند وكيليان مبابي وليونيل ميسي وياسين بونو وكريم بنزيما وكذلك روبرت ليفاندوفسكي.

وعلى عكس العادة، خلت القائمة من كريستيانو رونالدو الذي غاب عن التواجد بين المرشحين للمرة الأولى من 2003، إذ كان أول ترشح له في 2004 وأنهى في المركز الثاني عشر.

وكان أسوأ مركز لصاروخ ماديرا هو العشرين والذي تكرر مرتين في 2005 وكذلك الصيف الماضي في 2022.

موعد حفل الكرة الذهبية 2023، قائمة المرشحين والقنوات الناقلة

وأنهى النجم البرتغالي سلسلة الترشيحات التي وصلت إلى 18 مرة على التوالي حقق فيهم الجائزة خمس مرات كثاني أفضل لاعب بعد ليونيل ميسي صاحب الكرات السبع.

ورغم ذلك، لا يزال كريستيانو يتفوق على ليونيل ميسي الذي غاب عن التواجد في العام الماضي والآن يحضر للمرة الـ16 في تاريخه، إذ جاء أول ترشح في 2006.

جدير بالذكر أنّ الدوري السعودي شهد تواجد اثنين من لاعبيه بين ترشيحات الكرة الذهبية وهما كريم بنزيما، نجم الاتحاد، وحارس الهلال، ياسين بونو.