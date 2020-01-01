لامبارد: وكيل جيرود يتفاوض مع الإنتر ولسنا مهتمين بديمبيلي

لا انتقالات قريبة..

اعترف فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، بوجود مفاوضات بين وكيل لاعبه أوليفيه جيرود مع الإنتر، ولكنه عاد وأكد على أن موسى ديمبيلي، مهاجم ليون، ليس خيارًا مطروحًا بالنسبة للبلوز.

ويُعاني جيرود من قلة المشاركة أساسيًا منذ وصول لامبارد لقيادة الفريق اللندني مع بداية هذا الموسم، مما جعل ديديه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، ينصحه بترك الستامفورد بريدج من أجل ضمان مكانة أساسية في يورو 2020.

في الوقت نفسه فإن الصحافة قد ربطت تشيلسي بالتعاقد مع ديمبيلي ليكون خليفة لمواطنه في كتيبة فرانك لامبارد، لكن إدارة ليون أكدت مرارًا وتكرارًا أن لاعبها ليس للبيع في يناير الحالي.

لامبارد تحدث عن الأمر برمته وقال "ديمبيلي؟ إنه لاعب أعرفه وكذلك النادي أعرفه، لن أخفي عليك أنني متفاجئ من طفو اسمه بهذه الصورة الكبيرة على السطح رغم أنني لم أتحدث عنه كثيرًا.".

وتابع "هناك عدد قليل من اللاعبين يمكنني أن أقول عنهم الأمر عينه أيضًا رُبطنا بهم في الأسبوع الماضي. أنا أحترم وأعلم أنه في فريق آخر، ولقد تحدثت من قبل بوضوح أننا نريد دعم مركز المهاجم الصريح.".

"في الوقت الحالي نحن نعمد على حل مشكلتنا في هذا المركز من خلال التدريبات. لا أريد أن ننجرف خلف اسم بعينه (بخصوص ديمبيلي)، إذا كان هناك قرار فإنني سأكون مساهمًا فيه بجزء كبير."

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عن جيرود، أجاب "أعتقد أنه محترف كبير هنا، لقد تدرب بشكل مميز حتى من دون أن يلعب في كثير من الأوقات، يتعين عليّ أن أتخذ قرارًا وهذا لم يحدث بعد.".

"أعتقد أن وكيله قد تحدث مع الإنتر، ولكن حتى نقرر في تشيلسي ما هو الشيء الصحيح والمناسب، فهذه الصفقة لم تحدث."

وأتم "الصفقات؟ ليس هناك صفقة وشيكة، لن يكون هناك أي أخبار بخصوص الانتقالات اليوم أو غدًا، ولكننا نريد كما قلت أن ندعم أنفسنا في يناير.".

الجدير بالذكر أن تشيلسي يحتل المرتبة الرابعة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد وصل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وأوقعته القرعة مع بايرن ميونخ.