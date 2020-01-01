روديجر: هازارد السبب وراء رفض أودوي بايرن

البافاري طارد النجم الشاب لوقت طويل

كشف أنتونيو روديجر، مدافع تشيلسي، عن الأسباب وراء استمرار زميله كالوم هودسون أودوي مع النادي وعدم الانتقال لصفوف بايرن ميونخ رغم الاهتمام الكبير من الألمان.

وحاول الفريق البافاري في 2019 ضم الجناح الإنجليزي الشاب في أكثر من مناسبة، ولكن البلوز رفضوا التفريط في الموهبة الصاعدة.

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وقال روديجر مع "بيلد": "أودوي سألني عن بايرن ميونخ في ذلك الوقت، قلت له إنه نادي عظيم، ولكن اختياره تشيلسي يبدو أمراً منطقياً لي".

وأكمل: "عقوبة تشيلسي في سوق الانتقالات ورحيل هازارد الذي كان منتظراً جعلت كالوم يدرك أنه سيشارك بشكل أكبر مع الفريق".

وتحول المدافع الألماني بالحديث عن موسم فريقه: "موسم متقلب، ولكن أظهرنا في السوبر وفي نوفمبر مع سيتي أننا يمكن أن نقارع كبار القوم".

وعن رأيه في أفضل المهاجمين بالعالم: "ماورو إيكاردي، هاري كين، وروبرت ليفاندوفسكي، الأخير تحسن كثيراً هذا الموسم، أحترمه كثيراً، إيقافه فردياً صعب، يجب أن تواجهه جماعياً".

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وسيتواجه الثنائي روديجر وليفاندوفسكي عندما يلعب بايرن ميونخ مع تشيلسي لحساب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.