لامبارد: زياش ضحية الإجهاد ولن يشارك أمام آرسنال!

ويثني على أرتيتا رغم كل شيء..

أكد فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، غياب نجم فريقه حكيم زياش عن مباراة آرسنال القادمة بسبب الإصابة، مشيرًا إلى الأمر غير خطير ولكنه يأتي بسبب ضغط المباريات والإجهاد.

ومن المقرر أن يلتقي البلوز مع الجانرز في ديربي لندني يتوقع منه الكثير، ولكن تشيلسي سيفقد بعض نجومه بجانب زياش مثل ريس جيمس وكذلك بن تشيلويل بسبب الإصابات.

فرق كرة القدم هذا الموسم تعاني من جدول مزدحم للغاية بسبب فيروس كورونا وتوقف النشاط في بداية العام الحالي، ويرى لامبارد أن ما حدث لزياش منطقيًا نتيجة لذلك.

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المدرب الإنجليزي في المؤتمر الصحفي لمباراة آرسنال قال "زياش لن يكون لائقًا لمباراة آرسنال، إنها إصابة عضلية لذلك علينا الانتظار حتى يُتمم التعافي".

كما أضاف "ليس مصدر قلق طويل الأمد، ونأمل في أن يعود في غضون أسبوع أو نحو ذلك، هذا ما يحدث لكرة القدم عندما يلعب اللاعبون مباراة كل يومين أو ثلاثة".

أما عن آرسنال فقال "كان لدينا تنافسية حقيقية معهم، كان لهم التفوق في البداية ثم تمكنا من تغيير ذلك، أنا أستمتع بهذا الجانب من الديربي، هذا التنافس قائم لكنه لا يزال يتعلق بالشغف".

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وتابع متحدثًا عن ميكيل أرتيتا "هناك عوامل عديدة، لا تعرف أبدًا ما يحدث فهناك 1000 أمر يتعامل معه يوميًا، من الصعب التعليق على وظائف الآخرين في الأوقات الصعبة".

"لعب الديربي يخرج عن التوقعات دائمًا، الحصول على نتيجة إيجابية سيكون حافزًا إيجابيًا لنا وعلينا أن نتوقع أن نواجه أفضل آرسنال، إنهم مدربون جيدًا ولديهم قدرات على تهديدنا في الهجوم."

وأتم متحدثًا عن تيمو فيرنر "صدقه شيء جيد ولكن لا يؤخذ دائمًا في السياق الصحيح، لا أعتقد أنه استهان بالدوري الإنجليزي، فهو يتفهم قسوة المنافسة، ولكن الأمر يتعلق بالرد على تحدٍ مختلف".

الجدير بالذكر أن تشيلسي يحتل المركز الخامس برصيد 25 نقطة وبفارق 6 نقاط فقط عن المتصدر ليفربول، فيما يأتي آرسنال في المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة.