لاعب وسط ليستر يثير اهتمام ريال مدريد

يواصل ريال مدريد رغبته في تعزيز خط الوسط مع تقدم مودريتش وكروس في العمر.

رغم التعاقد مع إدواردو كامافينجا قادمًا من رين الفرنسي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، إلا أن نادي ريال مدريد الإسباني يراقب المزيد من لاعبي خط الوسط في أوروبا.

وحول ريال مدريد أنظاره الآن إلى البلجيكي يوري تيليمانس نجم خط وسط نادي ليستر سيتي الإنجليزي، والذي جذب أنظار عددًا من كبار الأندية الأوروبية، مثل مانشستر يونايتد وبرشلونة.

يوري تيليمانس، 24 عامًا، يحقق في ليستر سيتي كل ما وعد به عندما بدأ مسيرته في صفوف أندرلخت البلجيكي، والآن استعاد مكانته كأحد أهم لاعبي الوسط الشباب في أوروبا.

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص ف سوق الانتقالات، أكد عبر قناته على موقع "يوتيوب" أن العديد من الأندية رفيعة مهتمة بفكرة التعاقد مع تيليمانس.

ويؤكد رومانو أن ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي يراقبون مدى تطور تيليمانس، وأن صفقة التعاقد معه ستكون واحدة من بين أبرز تحركات الصيف المقبل.

ريال مدريد يرغب في تعزيز خط الوسط بشكل أكبر، خاصة مع تقدم الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس في العمر، وعدم قدرتهما على خوض الموسم كله بنفس الوتيرة حاليًا.

وعلى صعيد قيمة الصفقة، يرى رومانو أنه سيكون من المبكر الحديث عن المبلغ الذي يريده ليستر سيتي مقابل التخلي عن أحد أبرز نجومه، خاصة وأن قيمته حسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في سوق الانتقالات يصل إلى 55 مليون يورو.

ويرى رومانو أن تحرك مانشستر يونايتد نحو التعاقد مع تيليمانس سيعتمد بشكل مباشر على الفرنسي بول بوجبا إذا ما رحل عن ملعب "أولد ترافورد".

فيما سيكون على برشلونة تعزيز خط الوسط، الذي يفتقد إلى الخبرة بشكل كبير حاليًا، في ظل وجود العديد من اللاعبين الشباب، ومن حولهم يتواجد القائد سيرجيو بوسكيتس، الذي تقدم هو الآخر في العمر.

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