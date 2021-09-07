400 مليون يورو.. مكاسب باريس في موسم نيمار الأول!

باريس سان جيرمان كان ينظر إلى التعاقد مع نيمار كاستثمار طويل الأمد.

يبدو أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يريد الخروج من ورطة التقرير الذي نشرته صحيفة "إل موندو" الإسبانية مؤخرًا، والمتعلق بإجمالي صفقة تعاقده مع البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني في صيف 2017.

الصحيفة الإسبانية حصلت على التفاصيل الخاصة بعقد نيمار مع باريس سان جيرمان، وكشفت أن اللاعب سيتقاضى قرابة نصف مليار يورو خلال تعاقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

باريس سان جيرمان أراد التأكيد على أن الحصول على خدمات نيمار كان استثمارًا عوض القيمة التي دفعها وسيدفعها النادي للنجم البرازيلي المتألق.

ماذا كسب باريس سان جيرمان من صفقة نيمار؟

ووفقًا لتقرير حصلت عليه صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نيمار أدخل ربحًا بقيمة 400 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان في موسمه الأول فقط.

ويأتي ذلك بفضل جميع الاتفاقيات التجارية، والتأثير الذي أحدثه وصول نيمار إلى باريس في جميع أنحاء العالم.

ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان قال في يوم تقديم نيمار: "سنجني أموالًا من نيمار أكثر مما استثمرناه".

وفي ذلك الوقت وبعد ساعتين فقط من الإعلان عن الصفقة، كان متجر باريس سان جيرمان في العاصمة الفرنسية قد باع قمصانًا للنجم البرازيلي بقيمة نصف مليون يورو.

ما هي الحقوق التي ساهم نيمار في تعزيزها مع باريس؟

ويكشف التقرير أن وصول نيمار إلى باريس سان جيرمان قد عزز عددًا من الاتفاقيات الهامة للغاية بالنسبة إلى النادي، مثل تلك التي وقعها مع العلامة التجارية الإيطالية "Replay" أو "نايك جوردان" وكل ذلك كان مستحيلًا بدون وجود البرازيلي كما يؤكدون في النادي.

نيمار منح باريس سان جيرمان حضورًا أقوى أيضًا على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث ارتفع عدد متابعي النادي على موقع "تويتر" على سبيل المثال من تسعة ملايين إلى 40 مليون شخص.

وفيما يتعلق بالحقوق السمعية والبصرية، فقد سلط التقرير الضوء على أن جمهور باريس سان جيرمان زاد بنسبة 25% بعد موسم نيمار الأول.

كما أن شبكة ديزني أعلنت عن استحواذها على حقوق البرازيلي في مباريات الدوري الفرنسي، والتي تبث عبر عدد من القنوات وخدمات البث الرقمي.

يوان جودين، مدير التطوير الدولي لبطولة الدوري الفرنسي يقول: "لا شك أن وصول نيمار أعطى بُعدًا آخر لنادي باريس سان جيرمان والدوري الفرنسي، مباراته الأولى هي واحدة من أكثر المباريات مشاهدة في تاريخ كرة القدم".

وبفضل نيمار، كان باريس سان جيرمان كما يؤكد النادي، ثاني أكثر أندية كرة القدم ربحية في العالم، مستشهدين بدراسة "ديلويت" التي وضعت النادي بالفعل ضمن أفضل خمسة من أقوى الأندية.

ما هو دور نيمار في وصول ميسي؟

كما أكدوا في باريس سان جيرمان أن وصول الأرجنتيني ليونيل ميسي هذا الصيف إلى الفريق كان سيصبح مستحيلًا بدون وجود نيمار في الفريق، لكن ليس بسبب الصداقة التي تجمع بينهما.

لكن السبب في ذلك هو القفزة النوعية التي حدثت في الفريق منذ وصول نيمار، والتي استثمر فيها النادي 1.1 مليار يورو.

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