لاعب وسط أجنبي جديد على أعتاب الأهلي السعودي

الإدارة قريبة من حسم أولى تعاقداته الشتوية من خلال التوقيع مع لاعب أجنبي في مركز خط الوسط

أصبحت إدارة النادي الأهلي قريبة من التعاقد مع لاعب جديد في خط الوسط، من أجل دعم الفريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها قالت أن الإدارة قريبة من حسم أولى تعاقداته الشتوية من خلال التوقيع مع لاعب أجنبي في مركز خط الوسط.

جميع الترشيحات تصب في صالح الأرجنتيني إيفر ‎بانيجا لاعب خط الوسط المعروف، حيث أكدت العديد من التقارير الإسبانية أن لاعب إشبيلية أصبح قريبًا من التوقيع لصالح النادي ‎الأهلي.

الوافد الجديد للأهلي من المنتظر أن يحل بديلاً عن اللاعب أريفين زوكانوفيتش لاعب خط الدفاع البوسني، الذي قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس الاستغناء عنه لعدم تقديم الأداء المنتظر.

وكانت تقارير محلية قد أكدت أن إدارة الراقي تدرس ملفات7 لاعبين في مركز خط الوسط من أجل التعاقد مع أحدهم في الميركاتو الشتوي الحالي.

التقارير أكدت أن السير الذاتية تم عرضها على مدرب الفريق الأول لكرة القدم الذي منحهم الضوء الأخضر في المضي قدما نحو حسم المفاوضات ليتم الوصول لاتفاق كامل مع أحد الأسماء المرشحة.

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وتأتي هذه المفاوضات وسط تكتم كبير على اسم اللاعب من مسؤولي النادي، رغبة في إنهاء التوقيع معه بشكل رسمي ليتم الإعلان عن الصفقة.