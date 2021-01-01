كين يطمح في مغادرة توتنهام ومانشستر سيتي يتأهب

القائد يريد البطولات

تحدثت تقارير إنجليزية عن وجود رغبة من قبل هاري كين في مغادرة توتنهام والانتقال لفريق يحقق معه البطولات، وسط حديث عن اهتمام من مانشستر سيتي.

كين حتى الآن في مشواره الاحترافي لم يسبق له تحقيق أي بطولة، سواء مع توتنهام أو المنتخب الإنجليزي، وهو الذي في السابعة والعشرين من العمر.

اقرأ أيضاً .. 40 مليون يورو تكلفة إقالة مورينيو من تدريب توتنهام

"دافيد أورنستين" الصحفي في "The Athletic" قال مع "سكاي" إن كين يرغب بمغادرة سبيرز والانتقال لفريق جديد ولكن لا يمكنه الحديث عن الأمر علناً.

وأضاف أورنستين أن المهاجم الإنجليزي يريد الفوز بالبطولات وسبق وصرح بالأمر علناً، ولكن بحسب الصحفي صعوبة تحقيق الأمر في توتنهام جعلته يبحث فكرة الرحيل.

واستبعد أورنستين فكرة رحيل كين بسبب مطالب ناديه التي قد تبلغ 120 مليون جنيه استرليني، ورفض سبيرز بيعه لأي فريق منافس بإنجلترا.

اقرأ أيضاً .. مورينيو بعد الخروج الأوروبي المُذل: آسف! لم نقدم حتى أساسيات الحياة!

وقال الصحفي إن مانشستر سيتي بالتحديد مهتم للغاية بكين، ويأتي على رأس القائمة لدعم هجومه مع إرلينج هالاند وروميلو لوكاكو، ولكن استبعد رحيله الصيف المقبل.

ويمتد عقد كين مع توتنهام حتى يونيو من العام 2024، الأمر الذي يجعل سعره مرتفعاً ويبرر مطالب ناديه المرتفعة بحسب التقارير.