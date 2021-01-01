40 مليون يورو تكلفة إقالة مورينيو من تدريب توتنهام

مبلغ مالي هو الأضخم سيكون تكلفة رحيل جوزيه مورينيو عن توتنهام.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن صعوبة رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن صفوف ناديه الإنجليزي توتنهام في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن النادي اللندني سيكون عليه أن يحضر خزائنه لخسائر فادحة لو أراد إقالة مورينيو.

وكان مورينيو قد تولى تدريب توتنهام في أعقاب إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني الحالي لنادي باريس سان جيرمان.

ويحصل المدرب البرتغالي على 19 مليون يورو في الموسم الواحد كراتب له لتدريب الفريق، كأعلى من في الدوري الإنجليزي بالتساوي مع بيب جوارديولا ويورجن كلوب.

ويستمر عقد مورينيو مع توتنهام لمدة أربعة أعوام، مما يعني أن رحيله عن صفوف الفريق قد يكلفهم دفع راتبه كاملًا لو أراد هو ذلك.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق بين توتنهام ومورينيو لا يوجد به أي شرط جزائي، لكن رحيل المدرب البرتغالي عن الفريق اللندني قد يكلفهم حوالي 40 مليون يورو.

جدير بالذكر أن توتنهام كان قد تراجع بشكل واضح مؤخرًا في الدوري الإنجليزي، كما ودع الدوري الأوروبي أمام دينامو زغرب مساء الأمس.