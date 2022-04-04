"كين الجديد يشبه مارادونا"

أشاد الفرنسي ديفيد جينولا نجم توتنهام السابق بأداء هاري كين قائد "سبيرز" لدرجة أنه شبهه بأسطورة الأرجنتين دييجو أرماندو مارادونا، خاصة بعد تحول كين إلى مركز صانع الألعاب.

كين لعب 90 دقيقة خلال فوز توتنهام بنتيجة 5-1 على نيوكاسل يونايتد في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي، وهو الانتصار الذي جعل فريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي يتقدم إلى المربع الذهبي.

ورغم أن كين لم يتمكن من التسجيل خلال مواجهة نيوكاسل، إلا أنه صنع هدفًا ليقدم التمريرة الحاسمة السادسة له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

أداء كين خلال المباراة جعل جينولا، الذي لعب مع نيوكاسل وتوتنهام سابقًا، يشيد بما قدمه بعد المباراة.

ماذا قال جينولا؟

يرى جينولا العديد من أوجه الشبه بين كين ومارادونا، الذي كان معروفًا أيضًا بالعودة إلى الخلف للقيام بتمريرات تضرب الدفاع.

وقال جينولا في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس" الإنجليزية بعد المباراة: "الفوز على نيوكاسل كان رائعًا للغاية، توتنهام كان قويًا جدًا خاصة في الشوط الثاني، بدوا واثقين ولعبوا بأسلوبهم".

وأضاف: "الفريق يعتمد على أفضل عناصره في وسط الملعب، والتمريرات رائعة وإنهاء الهجمات مذهل".

واختتم جينولا: "صانع الألعاب الجديد في توتنهام هو هاري كين، إنه مثل مارادونا الآن، يلعب في الوسط ويمرر كرات طويلة أو قصيرة، يسجل ويصنع الأهداف، هذا رائع، إنه هاري كين الجديد".

كونتي يشيد بأداء كين

بينما لم يتمكن كين من تسجيل الهدف الثاني والعشرين له في كل المسابقات هذا الموسم، إلا أن أنطونيو كونتي مدرب توتنهام قرر الإشادة بما قدمه على أرض الملعب.

كونتي كان سعيدًا للغاية بمساهمة قائد منتخب إنجلترا، مؤكدًا أنه يقدم مثالًا يحتذى به في الاحترافية لبقية اللاعبين.

وقال المدرب الإيطالي: "أداؤه كان مذهلًا، قلت له في النهاية إنه من المخجل ألا يسجل، إن وجود هذا النوع من اللاعبين في فريقك يجعلك أقوى".

وأضاف: "من المهم لزملائه أن يعرفوا أن كين في فريقنا، نحن نعلم أنه قادر على التسجيل والإبداع، أولًا وقبل كل شيء أحب هذا الشخص، نحن نتحدث عن لاعب موهوب".

واختتم كونتي: "في كثير من الأحيان لا يرغب اللاعبون أصحاب المواهب الكبيرة في العمل الجاد، لا يعني ذلك أنهم يريدون العمل أقل ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يكونوا كسالى، لكن كين هو مثال على الاحترافية منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه إلى هنا".

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